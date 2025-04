Legioniści w 1000. rocznicę koronacji pierwszego króla

OFMC

Sobota, 19 kwietnia 2025 r. 07:42 OFMC, źródło: Legionisci.com

Nieco ponad tysiąc lat temu Polska była lokalnym mocarstwem. Niektórzy historycy, mając na uwadze panujące wówczas realia, mówią wprost o imperium. Czy to teza postawiona na wyrost oceńcie sami po spojrzeniu na mapę państwa stworzonego przez Bolesława Chrobrego. Z żelazną konsekwencją parł on w trzech kierunkach. Na wschód, zachód i południe. Odebrał Czechom Morawy, Niemcom Miśnię, Milsko i Łużyce, a Rusi odbił nasze Grody Czerwieńskie. Wreszcie ruszył na Kijów, który zdobył, złupił i wziął w niewolę ruską księżniczkę, której ręki mu odmówiono.



W roku tysięcznym, cesarz Niemiec, muszący się liczyć z księciem Bolesławem Chrobrym, jak z równym, namaścił go na monarchę nakładając mu na głowę cesarski diadem. Sam akt koronacji jednak nie nastąpił. Po dwudziestu pięciu latach, będąc u szczytu chwały, Bolesław Chrobry sam koronował się na króla Polski. Tego niesłychanie donośnego w naszych dziejach aktu dokonał najprawdopodobniej w niedzielę wielkanocną, 18 kwietnia 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej, choć w ostatniej, najnowszej i znakomitej publikacji o tamtych czasach wskazywana jest raczej katedra poznańska.

Faktu dokonania się aktu koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski oczywiście nie mogli przetrawić Niemcy. Było to wbrew ich woli, planom i interesom. Już ponad tysiąc lat temu szykowani byliśmy do roli podległych Niemcom parobków, co im zdecydowanie nie wyszło, albowiem korona królewska na głowie Bolesława Chrobrego oznaczała dla Polski suwerenność, czyli niezależność od kogokolwiek.



Za naszą zachodnią granicą do dzisiaj wybrzmiewają tezy ichniejszych historyków, głoszące że koronacja Bolesława Chrobrego, de facto była przywłaszczeniem korony królewskiej będącym podeptaniem godności Niemiec. No cóż, o przywłaszczeniu nie ma mowy, ale z tą drugą częścią można się nawet zgodzić. Wszak podeptanie godności Niemiec, jednego z naszych odwiecznych wrogów, zawsze smakuje wybornie. Z okazji 1000. rocznicy koronacji pierwszego polskiego króla kibice Legii Warszawa przy wsparciu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa zapalili znicze przy pomniku Bolesława Chrobrego obok Katedry w sercu naszej pierwszej, symbolicznej stolicy – Gnieźnie, pod grobowcem Bolesława Chrobrego i na zewnątrz Katedry Poznańskiej oraz pod pomnikiem Chrobrego we Wrocławiu, w miejscu w którym za niemieckich rządów stał pomnik cesarza Wilhelma I.



