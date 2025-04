Z obozu rywala

Lechia przed meczem z Legią. Lawirują na krawędzi

Niedziela, 20 kwietnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W Poniedziałek Wielkanocny Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie gdańską Lechię. Po rundzie jesiennej wydawało się, że lechiści są zespołem praktycznie pewnym degradacji, jednak zimą otrzymali impuls w postaci nowego trenera, dzięki któremu zaczęli prezentować się znacznie lepiej. Potrafią zaskoczyć w meczach z potentatami i powoli wyślizgują się ze strefy spadkowej. Istnieje jednak zasadne pytanie, czy drużyna z takimi problemami finansowymi w ogóle powinna reprezentować najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce? Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala stołecznego zespołu.