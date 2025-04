Chłań: To będzie walka przez 90 minut

Sobota, 19 kwietnia 2025 r. 13:16 źródło: Lechia Gdańsk

- Zawsze czujemy respekt, bo Legia to dobra drużyna, która dobrze radzi sobie w lidze. To będzie walka przez 90 minut, na którą musimy być gotowi. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, ale też mentalnie - mówi przed poniedziałkowym meczem pomocnik Lechii Gdańsk, Maksym Chłań.









- Jeśli chodzi o ostatni mecz, to nie widzę słabych stron w Legii, zagrali naprawdę dobrze z Chelsea. Oglądałem cały mecz i jest to dobra drużyna. Chcemy wygrać to spotkanie, musimy być skoncentrowani i wykorzystać nasze mocne strony. Przed briefingiem odbyło się spotkanie z trenerem, gdzie rozmawialiśmy o słabych i mocnych stronach Legii. Teraz nie będę o tym mówił, ale wszystko wiemy i będziemy dobrze przygotowani. Dobrze gramy z czołowymi drużynami. Musimy poprawić swoją formę na wyjazdach, bo na naszym stadionie i przed naszymi kibicami gramy dobrze.



- Nie jestem ostatnio w zbyt dobrej formie strzeleckiej. Najważniejsze, że drużyna wygrała i na tym się skupiam. Zostało jeszcze sześć spotkań i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Codziennie pracujemy nad tym, żeby grać lepiej i myślę, że wszystko będzie dobrze. Potrzebujemy tylko wsparcia kibiców i wiary. Jedziemy do Warszawy w trakcie świąt, ale jesteśmy profesjonalistami i musimy myśleć tylko o meczu.