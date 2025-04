Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lechia Gdańsk możecie obejrzeć na Canal+ Sport 3, TVP Sport, na stronie internetowej www.sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - LECHIA FORTUNA:

Ziółek - 52 minuty temu, *.255.233 Po złym zagraniu chłopca z nr 23 i nieudanym wślizgi Ziółkowskiego tracimy 1 bramkę. odpowiedz

Kg 1916 - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Ja z innej beczki. Od kiedy sprzedaż otwarta biletów na mecz z Lechem? Dzięki z góry. odpowiedz

2 liga - 55 minut temu, *.255.233 W 2 lidze też będę kibicem Legii Warszawa ale aktualny zespół to taki średniak na połowę tabeli. Szkoda że nikt z czołówki nie gra dobrze w piłkę. Czasem amika co 5 mecz, czasem Jagiellonia co 4 mecz. Dziękuję prezesie za zbudowanie potęgi Europy wschodniej. odpowiedz

F@n - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jak się przepala kasę w Legii to kryminał. Może powinni przerżnąć finał PP i zacisnąć pasa. odpowiedz

robert szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Naprawdę , to jest żenada. Szkoda , że nie można minusowych punktów dawać, bo Ruben i Szkurin nie zasługują na jedynkę . Kapuadi najgorszy mecz od dawna . Nie rozumiem, dlaczego Pekhart nie wchodzi tylko ta ruska miernota . odpowiedz

Jose Kante - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nie byliście lepszą drużyną.

Qrwa, wy nie jesteście drużyną.

Na farcie, dzięki bramce małolata z Polonii. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Brawo mlody! BRAWO!!!!! Nasz mlody! A nie sprowadzany szrot czy inne drewno. Scenariusz marzen, jesli juz ktos mial roztrzygnac mecz, to nasz mlody. Brawo! odpowiedz

Warszawiak - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Dokładnie, cieszy każdy gol Polaka, bo już niedużo naszych gra. odpowiedz

Akademia Pana Darka - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Krzeszczu: nasz. Z Polonii. Jakby sie wychowal od poczatku gry w Ajaxie Mioduskiego to bylby nasz. Oczywiscie bylby już 2 poziomy wyzej🥉 odpowiedz

Wolfik - 52 minuty temu, *.182.25 @Krzeszczu: Prawda. Ale równocześnie inny młody (Urbański) o mały włos nie doprowadził do gola na 1:2. Jego strata to kryminał. Dobrze, że Tobiasz tym razem stanął na wysokości zadania. odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ziółkowski brawo chłopaku Polaku! odpowiedz

Klanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobuasz w 91 uratował remis, Urba strata, ale ojedele i reszta tragedia. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl kto promuje ręcznika w bramce? tobiasz WON odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.182.25 @e(L)o: Tobiasz naprawił swój błąd ratując Legię przed stratą gola po fatalnej stracie Urbańskiego. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.182.25 Gra Legii to całe podsumowanie tego sezonu. Niechlujnie, niedokładnie, bez pomysłu, bezmyślnie. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Fajowska mysl szkoleniowa. Bez ladu i skladu, co najwyzej na "urrraaaa". odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.182.25 Występ Vinagre katastrofalny. odpowiedz

Obroñca & Napadzior - 1 godzinę temu, *.234.53 @Wolfik: To owoce trenera i jego ludzi… odpowiedz

Tym - 49 minut temu, *.net.pl @Wolfik: i co z tego jak fejo mamejo tego nie widzi ,posadzić na ławkę i może zrozumie że gwiazdą 🌟 tu nie jest odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Nie mogę już patrzeć na tego Chodyne…

Ku….wa takie ciepłe kluchy. Ani to piłkarz ani mężczyzna. Beznadziejny transfer a to że wybiega w 11 świadczy o kompetencjach Feio.

Każdy następny mecz z tym gościem już omijam.

Szkoda zdrowia naprawdę odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na tym poziomie strzał na raz z karnego bez żadnego zwodu??? odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Szpic: i jeszcze Kuna przez jego zle podanie poszla akcja faul dobrze grającego Janka rzut wolny i 0-1 odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Skhurin to jest totalna katastrofa tak słabego napastnika legia niemiała chyba nigdy i kosztował tylko 1,5mln odpowiedz

Ech.... - 2 godziny temu, *.play.pl Vinagre 2,5 mln euro ,Shuryn 1,5 mln euro grają dno.Niech ten sezon się kończy.Oczy bolą od takiej gry. odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Ech....: To teraz zobacz jakiego grajka można by mieć za 4mln napewno w srodku by mieszał.Uwazam że lepiej jeden dobry niż dwoch drewniaków odpowiedz

Agata - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tego Bobcka jako napastnika widziałbym w Legii. No i Capitę z Radomiaka odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.virginm.net Co za c...j bramkarz już przed strzałem leżał na tej stronie a ten w niego wali niech odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl tego ruska w ataku z wąsikiem trzeba oddać z powrotem do Mielca i niech nam oddadzą tylko 1/10 co zapłaciliśmy.

Nieporozumienia trzeba się pozbyć odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.ghnet.pl No niestety mecz sprzedany. Przegrają to odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.play.pl to już drugi w ostatnim czasie wcześniej Augustyniak z Koroną

a później płacz że nie ma punktów odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Shkurin to jednak totalna miernota. Karny nie tylko tragiczny ale totalnie do döö py. I za ta pyze miernote Sury Friz zaplacil poltora miliona jewro? Masakra. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.182.25 @Krzeszczu: Niestety, cała prawda. Przewalać kasę to w tym kraju potrafimy, jak nikt. odpowiedz

PatoLegia Warszawa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat! Oby Pogoń w Pucharze wygrała i będzie bez pucharów za rok. I niech wejdą młodzi.... odpowiedz

Papież NWO - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @PatoLegia Warszawa: 👍 tak by mogło być gdy Legią zarządzał kto kto umie wyciągać wnioski. A znając dotychczasowe chaotyczne decyzje naszego prawnika z Harvardu, to w to wątpie. Znowu za pół roku bedzie burdel, bo się bobik z żewłakiem będą ścierać. Problemem w Legi jest to że kolega Obamy robi tu wszystko na wzór korpracji, gdzie bardziej wychodzi spychologia niż jakiś pomysł i pasja. Tutaj jest wizja Dsrka, i każdy przytakuje żeby nie starcić pracy. odpowiedz

Kurn - 2 godziny temu, *.255.233 Dlaczego do sekcji piłkarskiej 1 zespołu Legii Warszawa wpisani są Kun Patryś (lat 9) oraz Kaperek Chodina( lat 12).???? Czu w tym zarządzie zostali jacyś poważni ludzie???? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 1 celny strzał. odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.play.pl pogońcie wreszcie tych szmaciarzy odpowiedz

Beton - 2 godziny temu, *.play.pl Kto takie niedojdy jak chodyna, Kun, vinagre czy mori wpuszcza w ogóle na boisko ? Nie pojęte jest dla mnie jak toki chodyna może być podstawowym piłkarzem przez cały sezon !? Taki pozorant odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Stracona bramka na konto 50/50 Ziółkowski i Tobiasz. Vinagre nie powinien zostać na boisku ani sekundy dłużej. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Handel??? Kurcze ale szmaciana ta Legia , masakra! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ostatnie kolejki już są ustawione...tzw kolejki cudów.

Legia - gdańsk 0:3 odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Vinagre znów najsłabszy. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Środek pola Mori,Oyedele,Goncalves to jest poziom na 12 miejsce w lidze.😡 odpowiedz

Klanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Znawca: ojedele oddać komuś za darmo odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Klanik: przy grze pozycyjnej w ogóle nie uczestniczy i jest nieprzydatny,a w defensywie też słaby. Niestety. odpowiedz

Legia aLbo śmierć… - 2 godziny temu, *.234.53 I znowu talenty akademii na ławce, ciéżko zapietdslasz aby soełnić marzenie gry w jedynce a tu ława fotever

No tak agenci muszá za rok znowu 7 baniek orzytulič a z tego w kopertach dla prezesa dziekuje od nich 700 tys zeta

Teraz wiadomo ze akademua bez sponsora nie masz szans przebicia odpowiedz

Joker - 2 godziny temu, *.chello.pl Kapeć nam strzelił... odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Tobiasz co mecz pokazuje jakim jest ręcznikiem. 😡 odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.182.25 Jak tylko Tobiasz ustawiał mur od razu powiedziałem że mu Kapić to wpakuje....

Niebywałe. odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Tobiasz to jest jedna wielka pomyłka odpowiedz

Siwy (L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Frajerzy odpowiedz

Jot - 2 godziny temu, *.orange.pl Puki co to dla Kuna potrzebna szybka zmiana. Nawet kelner ze strefy VIP byłby lepszy. odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Boże ty mój, na tego vinagre się nie da patrzeć chłopak robi takie babole , zero zaangażowania odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Podpity Musiał na varze,,lany poniedziałek,znowu mogą być różne cuda! odpowiedz

Zakomplesiona oferma DM - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Znowu ten chłopczyk Tobiasz... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.182.25 @Zakomplesiona oferma DM: Bramkarz na przyszły sezon powinnien być celem nr 1 . Ale o tym mówimy już od dawna. odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl @Zakomplesiona oferma DM: strzał prawie w środek bramki i co gol 🤣masakra odpowiedz

Wukashi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Legia ostatnio wygrała z Chelsea. Rozumując w pełni logicznie to znaczy, że teraz powinna przegrać z Lechią xD odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Gdzie Elitim?🤔 odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak mnie ten feio wkur... ustawianiem tego kina na prawej obronie zamiast przesunąć tam chodyne który i tak nie ma strzału i dać na lewe skrzydło vinagre bo ten z kolei nie umie grać w obronie a na prawej stronie może grać morishita odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @(L): oczywiście,idealny moment żeby sprawdzić Chodyne na PO.Ale wuefiarz średni to ogarnia. odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl Są święta no to świętujmy. Tak 5-0 by mnie zadowoliło z hattrickiem Szkurina.🙏 odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ................................ Tobiasz ............................

Jędrzejczyk ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

.................... Goncalves ... Urbański .................

Morishita ............. Oyedele .............. Luquinhas

........................... Szkurin .................................

LEGIA Mistrz !

3 : 1

❤️🤍💚🖤 💪

👍 odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl @MonsteR (L): ojedele sprzedać gdziekolwiek odpowiedz

