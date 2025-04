Konferencja

Carver: Brakowało mi dziś słów

John Carver (trener Lechii): Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni, że przegraliśmy po golu w ostatnich sekundach meczu. Nie mogę jednak mieć pretensji do moich zawodników o zaangażowanie, o to jak zespół walczył i grał momentami. W pewnej chwili mieliśmy szanse, żeby wygrać, mieliśmy okazje, kilka kontr, ale na koniec to my zostaliśmy trafieni.









To nie było miłe uczucie, przegrać w taki sposób. W szatni to był trudny moment. Było mi bardzo szkoda zawodników. Nieczęsto brak mi słów, a dziś tak właśnie było. Przyjść do tak wspaniałego klubu, jak Legia, i rywalizować przez 90 minut jak równy - za to szacunek dla moich zawodników. Jestem z nich dumny.