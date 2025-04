Rzutem na taśmę!

Sędziowie

Główny: Patryk Gryckiewicz

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Sylwester Rasmus

VAR: Tomasz Musiał

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 23°C

Ciśnienie 1009 hPa

Wilgotność 38%

marco polo - 12 minut temu, *.chello.pl To najgorszy zespół Legii od wielu wielu lat. Trzeba być ograniczonym umysłowo żeby zatrudnić takich beznadziejnych grajków jak Kun, Chodyna , Szkurin czy ten Japończyk .Cała nadzieja w Zewłakowie tylko co on zrobi jak pieniądze ma ten okropny Prezes Mioduski. Nic a lata lecą a Legia z sezonu na sezon coraz słabsza . odpowiedz

Lemon - 15 minut temu, *.129.35 O włos, o cholerny włos. Nic, są 3 punkty. odpowiedz

Jim - 20 minut temu, *.ejedrzejow.pl Ziółkowski praca , praca i jeszcze raz praca i może być świetny obrońca odpowiedz

Krzeszczu - 20 minut temu, *.bredband2.com Brawo mlody! BRAWO!!!!! Nasz mlody! A nie sprowadzany szrot czy inne drewno. Scenariusz marzen, jesli juz ktos mial roztrzygnac mecz, to nasz mlody. Brawo! odpowiedz

Coach - 21 minut temu, *.akamaitechnologies.com Ale paździerz, mało brakowało żebyśmy z nimi stracili punkty…

Za chwilę na konferencję wyjdzie ten pajac Fejo i będzie opowiadał, że wygraliśmy w rzutach różnych… odpowiedz

Maverick - 29 minut temu, *.play-internet.pl Szkoda że tylko 2-1.Przede wszystkim;Legia grała bez Guala Wszołka Kapustki Elitima i Augustyniaka oraz Pankova.Wszyscy z podstawowego składu.Do tego dochodzi cało roczne bądź cało sezonowe łączenie ligi PP oraz LKE.Legia grała we czwartek kolejny mecz w pucharach.Do tego szkoda że Skurin nie strzelił karnego gdyby tak się stało myślę że wynik byłby wyższy niż 2-1.Poza tym jakiś ukrainiec powinien dostać czerwo za faul na luquinasie.Zas Lechia nie dość że nie gra w europejskich pucharach nie dość że odpadła w PP grała pełnym składem to niech się cieszy że przegrała tylko różnicą jednej bramki.Co do Legii to trza się cieszyć że wygrali.Choc i tak najważniejsze jest zdobycie PP po to aby w przyszłym sezonie obrobić puchary.

Ziółkowski najmlodszy na boisku a najlepszy zarazem. odpowiedz

Jumbo - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Wymęczony przepchnięty mecz bez historii .

Do końca sezonu grać młodzieżą żeby wyrobić limit minut , po co płacić jeszcze kary przy straconym sezonie , tyle na teraz mam na szybko do powiedzenia . odpowiedz

Matek - 41 minut temu, *.proneteus.pl 🙈🙈🙈🙈🙈Dramat !!! odpowiedz

oLaf - 45 minut temu, *.centertel.pl Ale dziadostwo, z takim klubem to powinno być 4 lub 5 do zera, podziwiam ludzi którzy wydają pieniądze i idą na stadion żeby oglądać takie dziadostwo odpowiedz

Hiszpan - 45 minut temu, *.telnaptelecom.pl Kapustka dobry chłopak ale kolejna kontuzja to już koniec. Nie ma co opierać na nim składu.

Czyli potrzeba lewego obrońcy, bramkarza, środkowego obrońcy, prawoskrzydłowego i prawego obrońcy oraz napastnika i klasycznej 8. Dużo braków. odpowiedz

L - 46 minut temu, *.prcdn.net Nie ma co sie cieszyc, trzeba plakac.



Zwykly fart, nic wiecej.



Pogon w gazie nas zje w finale jak tak bedziemy grali. odpowiedz

Hipek - 49 minut temu, *.plus.pl Czyli w miesiącu czerwcu Ziółkowski kończy karierę w Legii i zostanie przehandlowany. odpowiedz

tomiacab - 49 minut temu, *.centertel.pl Ja prawie 20 lat nie gram już w piłkę wyczynowo i od ponad 3 lat wcale i idę o zakład, o wszystko, że stawiam piłkę w narożniku boiska i rzucam lepsze piłki niż Vinagre. odpowiedz

Ronaldo - 54 minuty temu, *.myvzw.com Rozumiem że Szkurin strzelał tego karnego żeby się przełamać… No to się chłopak rozstrzelał lol.

Dawjcie jeszcze tego trenera z Białorusi i postęp gwarantowany. Do tego Chodyna szalejący na skrzydle i mamy mistrza. Kto i co widział w tym Chodynie nie mam pojęcia ale to jest jakaś dywersja. Powini mu do końca życia potrącać za taki transfer. Zresztą pół składu prezentuje nie wiele wyższy poziom. Czy wiadomo co z Elitimem ??? odpowiedz

Michał - 55 minut temu, *.centertel.pl Tobiasz won!

Ludzie, to są po prostu jaja, że Tobiasz zawala kolejną bramkę i gra dalej… Co więcej, widzę oceny powyżej 3 (!?!)

Czy wy nie widzicie, że on nie zawala gola w jednym na 3-4 mecze?!? Ten gość jest totalnie nie na poziomie Legii i nie zasługuje na grę w pierwszym składzie! Ileż razy możemy powtarzać to samo?!? odpowiedz

tomiacab - 55 minut temu, *.centertel.pl Ogólnie rzecz ujmując, żenujący mecz z happy endem. Vinagre najgorszy na boisku. Na plus tylko Ziółek i nikt więcej. Ten zespół powienien mieć zamiast(L) na koszulce to zółte gwiazdki na niebieskim tle, bo to są eurogwiazdeczki, a w lidze dno i 5 metrów mułu odpowiedz

Chodorowski Dyzmo - 57 minut temu, *.90.29 Chodorowski Dyzmo, zostałeś objaśniony, lecicie amatorzy do I ligi na dlugie lata hehehe odpowiedz

Darek - 57 minut temu, *.tpnet.pl Ilość strat w wykonaniu Vinagre i Oyedele jest zatrważająca. Szkurin i Chodyna to drewna niesamowite. Wydziadowali kolejny mecz z bardzo słabym rywalem, który równie dobrze mógł wygrać.

Nie ma w ogóle strzałów na brankę, gry bez piłki. Nic nie ma. Od oglądania tych popisów oczy puchną. Grają bez ładu i składu. Kopaniny dużo, gry w poprzek boiska. Pożegnał bym Feio bez żalu. odpowiedz

Cezar. - 59 minut temu, *.centertel.pl Czekam na komentarze znawcy niczego,nawet z innego nicka,brawo Legia😜 ITD,jeśli przyjdzie to ja napiszę swój,na razie cisza!! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co za idiotyczny pomysł, żeby dawać karnego napastnikowi, który szuka przełamania. W takie sytuacji ma więcej do stracenia, niż do zyskania, bo to dla niego więcej niż rutynowa jedenastka, a w przypadku trafienia, psychologicznie też ch.. , a nie przełamanie odpowiedz

VUKO - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl mogło być 4:1

ale 3 punkty są

pomimo lekkiego zlekceważenia rywala

Feio robi co może ale karnych strzrkac nie może - taki ma materiał piłkarski.

Będzie pierwsza trójka. odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz uratował remis w 91 minucie, Ziółek brama, Polacy w akcji! odpowiedz

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ja z innej beczki. Od kiedy sprzedaż otwarta biletów na Lecha? odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.play.pl zwycięstwo do statystyk o reszcie trzeba zapomnieć

najważniejszy mecz 02.05. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.205.63 Dominacja pełną gębą 😂🤣 odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Won z chodynami, kunami, szkurinami, vinagrami!!! Won wkłady i szkodniki!!! odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Szkurin w barwach Legii (Ekstraklasa): ponad 8 godzin grania - 0 goli. I to wszystko za 1 500 000 € ... Czyli średnia wychodzi taka, że każdy jego gol w lidze (w naszych barwach) jest... bezcenny 🤷‍♂️😂😂 odpowiedz

Carver - 1 godzinę temu, *.play.pl angielski trener poległ z Legią odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl na szczęście jeszcze tylko dwa mecze na Legii w tym sezonie

(Lech i Stal) odpowiedz

Warszawa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl LEGIA:donald t. 2:1 odpowiedz

Obrońca i napadzior!⚽️ - 1 godzinę temu, *.234.53 Drewniany trener dalej niekuma ze Legia to akademia i trzeba wiecej szans młodym dawać Ziółek obrońca wygrywa z 2 i brama to powinno dac do myslenia i zeobic napadziora z Ziółowskiego odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.66.215 Szkurin dramat jakieś nieporozumienie 😡😡 odpowiedz

Adam - 43 minuty temu, *.play.pl @Legionista: to nie jest nawet produkt piłkarsko podobny, to parodysta z białej rusi. Jak wszystko stamtąd nie nadaje się do niczego. odpowiedz

S(L)AWEK - 38 minut temu, *.232.14 @Legionista: Jestem tego samego zdania. 😡👎 odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Padaka. Ten Vinagre to sabotażysta. odpowiedz

Loen - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Idiotka ten co strzelał karnego i idiotka ten co go zatrudnił. Wszytko w tym temacie odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.182.25 Jan Król Ziółkowski. Bardzo dobry mecz potwierdzony golem. Będziemy mieli gwiazdę w obronie. odpowiedz

(L) orw - 1 godzinę temu, *.play.pl BRAWO JANEK KAŻDY OSTATNI MECZ NA PLUS, A PRZY TRANSFERZE SZKURINA SIĘ NAJWIDOCZNIEJ DOPISAŁO JEDNO 0. MIERNOTA!! odpowiedz

szkurin won - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl zwykły fart a Szkurin to drewno maks odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Dawać tytuł "niezłe Ziółko" odpowiedz

Miękka feio odejdź - 1 godzinę temu, *.orange.pl Coza żenada - z takimi ogórami ledwo 2-1 - tam powinno być minimum 5-1 odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.79.155 Brawo, dobre widowisko na poziomie spadkowiczów. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Chudy Grubas: te mecze cały czas się powtarzają.Kopanina bez ładu,składu i żadnej myśli przewodniej,i zero jakości. Oczy bolą i człowiek zmęczony po tym meczu jakby tonę węgla przewalił.Masakara jakaś. odpowiedz

