Edzio - 2 godziny temu, *.217.58 Tylko dlaczego tak mało osób w barwach? Że niby takie english casual? Słabe to! odpowiedz

Ciekawe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Edzio: Dawno tak durnego pytania tu nie było. Trzeba było śmigać na wyjazd i o tym pogadać z ekipą odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Edzio: Jakbyś sie troche orientował w realiach to byś wiedział. To przez barwy miedzy innymi była awantura w Birmingham. Angielska psiarnia chodziła za ludźmi, szukała prowokacji albo wyciągała z pubów za klubowy emblemat. Teraz też nie wiadomo czy wejście na mecz doszłoby do skutku gdyby cały Londyn na kilka godzin przed meczem był spowity ludźmi chodzącymi w barwach, którzy z automatu dostawali by "ogon". odpowiedz

