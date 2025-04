Legia zatrudniła Frediego Bobicia

Sobota, 19 kwietnia 2025 r. 18:47 źródło: Legia Warszawa

Fredi Bobić został zatrudniony przez Legię Warszawa na stanowisko Head of Football Operations. Klub nie podał polskiej nazwy stanowiska, ale chyba najlepszym określeniem będzie szef/kierownik operacyjny ds. piłkarskich. Kontrakt z Bobiciem został podpisany do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia, jeżeli strony będą zainteresowane.









"Bobić ma współpracować z Michałem Żewłakowem, ale ich kompetencje będą jasno rozdzielone. Zadaniem Bobicia będzie długoterminowa strategia w obszarze sportu, rozwoju procesów skautingu w całej organizacji oraz wykorzystanie doświadczenia i kontaktów międzynarodowych w zakresie transferów. Michał Żewłakow odpowiedzialny jest za wszelkie bieżące decyzje dotyczące pierwszej drużyny, budowę jej wartości, transfery w poszczególnych okienkach czy decyzje dotyczące sztabów trenerskich.



Na nowym stanowisku Fredi Bobić koncentrować się będzie na opracowaniu i wdrażaniu całościowej strategii rozwoju sportowego klubu, integrującej wszystkie obszary od akademii do pierwszego zespołu, wdrażaniu i rozwoju procesów zarządczych w ramach obszaru sportu, rozwoju systemów analiz danych i ich wykorzystania w procesach sportowych. Ważnym zadaniem Frediego będzie wzmocnienie procesów rekrutacyjnych i transferowych w tym w szczególności międzynarodowe działania w zakresie transferów wychodzących." - poinformowała Legia, potwierdzając tym samym nasze informacje.



- Fredi Bobić wnosi do Legi doświadczenie, wiedzę oraz relacje zdobyte przez lata pracy w klubach grających w jednej z najlepszych i najbardziej profesjonalnych lig europejskich. Odnosił sukcesy najpierw jako zawodnik, a potem menedżer pracujący na najwyższych stanowiskach w strukturze sportowej. Jego kompetencje strategiczne i analityczne oraz kontakty międzynarodowe idealnie wpisują się w plan rozwoju sportowego Legii. Osoby o takim doświadczeniu i międzynarodowej pozycji w polskiej piłce klubowej jeszcze nie było i jestem przekonany, że pomoże wprowadzić klub na nowy poziom rozwoju, a jego współpraca z Michałem Żewłakowem pozwoli nam osiągać cele sportowe na miarę naszych ambicji, zarówno w lidze, jak i w pucharach europejskich. Spodziewam się dobrej współpracy pomiędzy Fredim i Michałem. Obaj Panowie bardzo się uzupełniają a jednocześnie mają podobne spojrzenie na piłkę. Spodziewam się również dobrej komunikacji i współpracy z Zarządem. W zakresie codziennej komunikacji i decyzji operacyjnych bezpośrednio współpracować będą z wiceprezesem zarządzającym Marcinem Herrą – mówi prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski.



- Dołączenie do Legii Warszawa to dla mnie ogromny zaszczyt i wyzwanie. Klub ma wielkie ambicje, a ja jestem gotowy wspierać drużynę w osiąganiu kolejnych sukcesów. Widzę tutaj ogromny potencjał – zarówno w pierwszym zespole, jak i w zespołach młodzieżowych. Moim celem jest rozwój pionu sportowego w klubie, dzięki czemu Legia będzie regularnie odnosić sukcesy w Polsce i na arenie międzynarodowej. Z mojego doświadczenia wiem, jak ważne jest budowanie stabilnych fundamentów i procesów, które będą służyć klubowi przez lata – mówi Fredi Bobić.