Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Sobota, 19 kwietnia 2025 r. 21:56 Redakcja

Niech Święta Wielkanocne przyniosą Wam oraz Waszym rodzinom radość, spokój i nadzieję. Niech to będzie czas pełen pozytywnej energii, która napełni Was siłą do wspólnego kibicowania i przeżywania wspaniałych chwil podczas każdego meczu naszej ukochanej Legii. Wszystkim kibicom Legii Warszawa, piłkarzom i pracownikom klubu życzymy zdrowych i spokojnych Świąt. Wesołego Alle(L)uja!



Tradycyjnie na ręce grupy Old Fashion Man Club spłynęła świąteczna kartka ze Lwowa. Serdeczne życzenia od Pogoni Lwów dla wszystkich Kibiców Legii Warszawa. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!