Legijna Świąteczna Paczka 2025 dotarła na Kresy

Poniedziałek, 21 kwietnia 2025 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilkanaście dni przed Świętami Wielkanocnymi, a dokładnie dzień po pierwszym meczu Legii z Chelsea, grupa kibiców Legii Warszawa jak co roku udała się na Kresy, by przekazać naszym rodakom paczki żywnościowe. Łącznie przekazano 120 solidnych paczek.



"Trochę zmieniliśmy asortyment paczek, żeby te wielkanocne zawierały produkty typowo delikatesowe i naszym rodakom umiliły święta oraz były wyrazem naszej pamięci o nich. Dlatego w środku znalazły takie smakołyki jak: Torcik Wedlowski, Ptasie mleczko, Michałki z Wawelu , Mieszanka krakowska, Śliwka Nałęczowska, kawa, herbata, delicje, czekolada itp.









Dzięki ofiarności Kibiców Legii Warszawa udało się przygotować 120 paczek i zaraz po meczu domowym, gdzie Legia podejmowała u siebie Chelsea, zapakowanym busem wyruszyliśmy w kierunku polskich kresów gdzie celem naszej podróży były dwie polskie szkoły w Pakienie i Szumsku oraz przedszkole prowadzone przez polskie siostry w Nowej Wilejce. Rano dotarliśmy do przedszkola gdzie czeka na nas siostra Ola. Przy herbacie i słodkim poczęstunku rozmawiamy sobie o tym co słychać i jakie są potrzeby naszych rodaków. Kolejnym punktem naszej podróży była szkoła w Pakienie. Tutaj zostaliśmy ugoszczeni smacznym obiadem, choć dla nas najważniejsza była sposobność rozmów z dyrekcją oraz nauczycielkami szkoły, bo po wielu latach czujemy się w naszych szkołach jak w rodzinie. Następnie, jedną z nauczycielek rozwieźliśmy dodatkowo część paczek po okolicznych domach zostawiając je u starszych osób, dla których nasza obecność to dowód na to, że Polska nie zapomniała o nich.



Na sam koniec dojechaliśmy do szkoły podstawowej w Szumsku, która znajduje się bardzo blisko granicy z Białorusią – zamkniętej przez obecną sytuację tam panującą. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Inesy, tradycyjnie już (ale brzmi to dziwnie) nasze auto zostało zgłoszone do litewskich pograniczników, że jesteśmy gośćmi szkoły. Dziwne to czasy; kiedyś korzystaliśmy z uprzejmości zaprzyjaźnionych organizacji kresowych, aby mieć na granicy polsko-litewskiej kwit, że wieziemy paczki dla Polaków, a nie towar na handel. Teraz służba graniczna interesuje się tym czy nie przyjechaliśmy do nich po afrykańskich 'inżynierów' i 'lekarzy'... Kiedyś będzie normalnie... Mocno w to wierzymy i z taką nadzieją przekazujemy Wam serdeczne pozdrowienia i życzenia świąteczne od naszych rodaków!



Od siebie również dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszej akcji. Zarówno tym co podali od kogo nadchodzi pomoc jak i tym, którzy chcieli zachować anonimowość mówiąc krótkie: Legia Warszawa! Tak więc, wielkie dzięki: Wielkopolscy Legioniści, Powiśle, Bodziach, FC Rzeszów, Raszyn, FC Węgrów, Ochota, Paka z grodu Kraka, Fanaticoss, Ursus, FC Olkusz, Żoliborz, Benelux, FC Brzeszcze, Skrzeszew, Białołęka, Nowodworscy Legioniści, Gocław, Robert z Maciejowic, Squadron, Otwock, Wolscy Fanatycy, Maks, Krewcy Legioniści, Piotrek Kucza, Augustowscy Legioniści, Nadarzyn, E’14, Zielonka, Deynowcy, Dobrzy Ludzie, Fanatico 5(L)1, Okuniew, Szczęściarz, FC Lubuskie, Tradycja Pokoleń. Chłopakom z Tradycji dziękujemy dodatkowo za pomoc w pakowaniu paczek oraz transporcie a Łukaszowi Pieńkowskiemu za użyczenie busa.



Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie niezawodnego Baru Źródełko, który przy każdej akcji ratuje nas przyjmując towar. W tym roku do tego grona dołączył również sklep Żyleta dzięki czemu kibice mieli łatwiej i bliżej. Niezawodne wlepki.com z dnia na dzień zrobiło i wysłało nam wlepki dostosowane do rozmiarów kartonów – Musztra i Mumin dzięki wielkie!

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam wszystkim radosnych i słonecznych dni spędzonych w rodzinnym gronie! Nadziei na lepsze jutro i oczywiście Pucharu Polski. Alleluja i do przodu!" - relacjonują legioniści.