Ostatnia zbiórka na oprawy finału PP

Niedziela, 20 kwietnia 2025 r. 22:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed meczem z Lechią Gdańsk ostatnia szansa na wsparcie opraw szykowanych przez Nieznanych Sprawców na finał Pucharu Polski z Pogonią na stadionie Narodowym - puszki do wsparcia znajdować się będą za bramkami wejściowymi na nasz stadion. Liczymy, że nikomu z Was nie jest obojętne jak zaprezentujemy się drugiego maja.



"Nie będziemy Was przekonywać, że stadion narodowy jest duży, że to dużo pracy i tak dalej. Wiecie to doskonale. Chcemy i musimy się tam pokazać po przerwie, jak przystało na Legię. Dlatego potrzebujemy pieniędzy. Takie są fakty. Dlatego zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie ruchu ultras. Liczymy na Was i do zobaczenia jutro" - apelują Nieznani Sprawcy.