Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mrok - 27 minut temu, *.chello.pl Poje*????!! Współczuję bo czlowiek ale to tylko kolejny rzecznik Putina i kolejna "miękka faja" odpowiedz

Ko(L)o - 37 minut temu, *.plus.pl Niech odpoczywa w spokoju :( odpowiedz

Kamień - 52 minuty temu, *.play.pl Najpierw pieprzą że piłka nożna ma być wolna od polityki i innych takich, a teraz honorują minutą ciszy gościa, który... a nieważne odpowiedz

Papa - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mecze powinny być odwołane tak jak we Włoszech. odpowiedz

Ja się pytom - 1 godzinę temu, *.play.pl Co PKO Bank Polski Ekstraklasa ma wspólnego z papieżem? odpowiedz

Koniec swiata - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Odwolac kolejke i dograc w przyszlym sezonie !!! odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czy wy jesteście kibicami Legii? Bóg Honor Ojczyzna odpowiedz

2137 - 3 godziny temu, *.orange.pl Odwołać ligę !!!!!!!!! odpowiedz

Wołomin NR - 4 godziny temu, *.orange.pl To nie był mój papież odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.