Złamana ręka Elitima, koniec sezonu Kapustki

Poniedziałek, 21 kwietnia 2025 r. 20:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Podczas konferencji prasowej po meczu z Lechią Gdańsk trener Goncalo Feio został zapytany o stan zdrowia kontuzjowanych zawodników. Okazuje się, że Juergen Elitim nie znalazł się dziś w kadrze, ponieważ ma złamaną rękę i przeszedł operację. Spotkanie oglądał z trybun wraz z żoną i dzieckiem. Najpoważniej wygląda uraz Bartosza Kapustki. - Wszystko wskazuje, że dla niego to koniec sezonu - powiedział Feio.









- Marc Gual od jutra będzie w normalnym treningu z drużyną. Już w ostatnich dniach częściowo uczestniczył w zajęciach. Paweł Wszołek robi duże postępy, codziennie je oceniamy, ale lada moment powinien dołączyć do treningów. Juergen Elitim grał ostatnie 3 mecze ze złamaną ręką. To się stało w meczu z Górnikiem. Bardzo chciał zagrać z Jagiellonią i Chelsea. Wytrzymał ten ból. Od razu po meczu w Londynie udał się na blok operacyjny, miał operację. Na dniach dołączy do drużyny. 2 dni po operacji to byłoby jednak za szybko. Myślę, że klub na dniach to szczegółowo ogłosi, ale wiele wskazuje, że to koniec sezonu dla Bartosza Kapustki - wyjaśnił szkoleniowiec Legii.