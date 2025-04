Rezerwy

III liga: Pelikan Łowicz 0-0 Legia II Warszawa

Sobota, 26 kwietnia 2025 r. 18:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 27. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z 14. przed tą kolejką w tabeli Pelikanem Łowicz 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 4 maja ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Pełne spotkanie rozegrał wracający po urazie i zabiegu Gabriel Kobylak, który obronił rzut karny.









Trzeba przyznać, że to gospodarze byli stroną dominującą w tym spotkaniu, szczególnie w pierwszej połowie. To oni stworzyli znacznie więcej sytuacji i zdecydowanie częściej atakowali bramkę stołecznego zespołu.



W 16. minucie rzut karny wykonywał Szymon Łapiński, po tym jak jeden z jego kolegów był faulowany w polu karnym przez Oliwiera Olewińskiego. Gabriel Kobylak wyczuł jednak intencje strzelca i obronił to uderzenie.



Pelikan (skład wyjściowy): 12. Patryk Orzeł, 2. Hubert Brysiak, 6. Przemysław Dwórzyński, 4. Bartosz Winkler, 8. Adrian Dudziński, 10. Piotr Basiuk, 13. Patryk Pierzak, 16. Remigiusz Borkała, 17. Ernest Kurzawa, 19. Szymon Łapiński, 45. Krystian Białas



Legia II (skład wyjściowy): 1. Gabriel Kobylak, 20. Oliwier Olewiński, 28. Bartosz Dembek, 5. Rafał Boczoń, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 21. Jakub Zbróg, 11. Adam Ryczowski, 29. Cyprian Pchełka



