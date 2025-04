Futsal

FC Toruń 4-3 Legia Warszawa. Koniec sezonu

Sobota, 26 kwietnia 2025 r. 20:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 30. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem FC Toruń 3-4. Do przerwy było 1-1. Było to ostatnie spotkanie stołecznego zespołu w sezonie - legioniści nie awansowali bowiem do fazy play-off. Ostatecznie zajęli 10. miejsce w tabeli.









Jako pierwsza przed szansą stanęła Legia. Dobrze uderzał Michał Klaus, ale bramkarz zdołał obronić. Legioniści byli drużyną zdecydowanie lepszą w początkowych minutach. Potwierdzili to bramką 2 6. minucie. Na listę strzelców wpisał się Andre Luiz. W 12. minucie padła wyrównująca bramka dla zespołu z Torunia.



W drugiej połowie do głosu doszli gospodarze, którzy dosyć szybko zdobyli dwie bramki. W 32. minucie do ataku zapędził się Tomasz Warszawski i sam pokonał golkipera z Torunia. Na 4-3 wynik ustalił w ostatniej minucie Oskar Szczepański.



FC Toruń 4-3 (1-1) Legia Warszawa

0-1 - 6' Andre Luiz

1-1 - 12' Kacper Machałowski

2-1 - 24' Mateusz Waszak

3-1 - 29' Dawid Pytel

3-2 - 32' Tomasz Warszawski

4-2 - 40' Remigiusz Spychalski

4-3 - 40' Oskar Szczepański



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 9. Michał Klaus, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 29. Bartosz Wałachowski, 88. Adam Świątkowski, 7. Andre Luiz, 14. Fabinho, 15. Christian Rodriguez, 21. Oskar Szczepański



