30. kolejka Ekstraklasy. Legia goni Jagiellonię

Maverick - 26.04.2025 / 14:33, *.play-internet.pl pogoń nie miała europejskich pucharów.Za każdym razem jak miała dotrzeć do fazy grupowej to zawsze się trafiła drużyna która ją eliminowała.Ostatnio skompromitowała się z jakąś druzynką belgijską 5-0 która było przejść.Mieli frajera bramkarza i frajerów obrońców.Nic nie grał przód a z tyłu była tragedia.I ta pogoń chce znów zagrać w pucharach?? Hahaha.To już lepiej zaprezentowały się:Lech Jaga oraz raków przez ostatnie kilkanascie lat sumując występy w Europie.Szkoda jedynie że raków niema stadionu bo u siebie mógłby osiągać w Europie lepsze wyniki.A co za tym idzie;punkty do rankingu.Absokutnie nie wierzę w pogoń.Uwqzam że ta drużyna nie powinna występować w europie.Stad też,smiem twierdzić że po prostu Legia powinna zdobyć ten puchar.pogon zaś niema prawa go zdobyć.W ogóle tej druzynki nie powinno być w finale.Za rok może nie być ich napastnika moze odejść grosicki i pogoń się skończy.Inwestycji w ten klub nie będzie że względu na brak pieniędzy.Dlatego też kilku w miarę niezłych piłkarzy odeszło z tego klubu z czego jeden trafił do Legii odpowiedz

Piotr Niedek - 26.04.2025 / 16:25, *.t-mobile.pl @Maverick: Tak, zwłaszcza w przypadku Rakowa i Jagi jest co sumować w kwestii występów w pucharach przez ostatnie kilkanaście lat. Zastanów się co piszesz, co chcesz tu sumować? Uważasz, że Pogoń nie powinna występować w Europie i nie ma prawa zdobyć pucharu, bo raz im nie wyszło w pucharach i się skompromitowali. Ty ustanawiasz prawa i rozdajesz przywileje? To co piszesz jest głupie i dziecinne. Wtedy im nie poszło ale następnym razem przy odpowiednich transferach mogliby wypaść lepiej. Dlaczego Pogoni nie powinno być w finale? Bo jesteś uprzedzony i ich nienawidzisz? Piszesz jak głupiec. Nie Ty będziesz decydował kto gra w finale i europejskich pucharach. Nie Twoje sympatie i antypatie, a wyniki i uczciwa gra zadecydują o tytułach i awansach. "Inwestycji w ten klub nie będzie" - widać jaką masz g.wnianą wiedzę o tym co się dzieje w tym klubie, jesteś zacofany z informacjami o stanie finansowym w tym klubie. Ja rozumiem nienawiść, animozje ale trzeba pisać w miarę sensownie, merytorycznie i zgodnie z prawdą, a Ty piszesz naprawdę jak jakiś daun, jak dzieciuch. Nienawiść przesłania Ci zdrowy rozsądek. Oby takich kapci jak Ty na tym forum było jak najmniej. odpowiedz

Lupus - 26.04.2025 / 17:14, *.centertel.pl @Maverick: A który to "niezły piłkarz" trafił z pogoni do Legii?😊😃😁 odpowiedz

Old Fan Pogoni Szczecin - 26.04.2025 / 12:42, *.speedmedia.pl Życzę wszystkim kibicom obu drużyn aby ten finał dostarczył wielu emocji , wygrała drużyna lepsza a na trybunach nie było głupiej i zupełnie niepotrzebnej wzajemnej wrogości i nienawiści. odpowiedz

.... - 26.04.2025 / 10:09, *.orange.pl 5 meczow przed koncem stracilsmy nawet matematyczne szanse na mistrzostwo....ciekawe czy bedzie reakcja przekumatych.... odpowiedz

Rob - 26.04.2025 / 09:08, *.as45177.net Pogon nas zmiecie czy znow wzniesiemy sie na wyzyny? Ogolnie bez spinania Pogon lepsza na obecna chwile odpowiedz

MarioL - 23 godziny temu, *.wanadoo.fr @Rob: D’la nas to jest teraz najważniejszy mecz,a śledzie to drużyna przegrywow.Wygramy z nimi,Legia jak chce to potrafi wygrać ważne mecze. odpowiedz

Peru123 - 25.04.2025 / 23:31, *.plus.pl Miodek i po mistrzostwie, a Ty farmazony prawisz o lidze mistrzów, a nawet 3 miejsce w tej ekstralidze jest poza zasięgiem przez Ciebie tworzonej drużyny, słabiutki prezesina, wywalone koszty i zero medali, a Hera i Zieliński itd bzykacie miodka na kasę aż miło, frajer to frajer, tylko Legii szkoda odpowiedz

Wolfik - 25.04.2025 / 23:05, *.ghnet.pl Pogoń nie odpuszcza. odpowiedz

