30. kolejka Ekstraklasy. Raków zwiększa szanse na mistrzostwo

Trwa 30. kolejka Ekstraklasy. Puszcza z Pogonią zafundowały kibicom świetne widowisko. Ostatecznie jednak po golu w 3. doliczonej minucie goście wygrali 5-4, a Efthýmis Kouloúris zdobył 4 bramki. Raków gładko wygrał ze Śląskiem. Legia natomiast pokonała na wyjeździe GKS Katowice. W niedzielę w Kielcach porażki doznała Jagiellonia i można powiedzieć, że wypisała się z walki o mistrzostwo. Górnik podzielił się punktami z Widzewem. Lech stracił punkty w doliczonym czasie gry w Radomiu, przez co na 4 kolejki przed końcem sezonu ma 2 punkty straty do Rakowa. Ma także gorszy bilans meczów bezpośrednich. Na zakończenie kolejki zaplanowano mecz pomiędzy Zagłębiem i Stalą.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Przegraliśmy w lidze każdy mecz który miał jakieś znaczenie dla układu czołówki i przede wszystkim dla nas samych. To jest niestety główny argument za tym aby zwolnić Feio. Nie pamiętam kiedy Legia miała taki bilans jaki ma z czołówką ekstraklapy. Mieliśmy szanse za szansa aby podłączyć się do walki o mistrzostwo wszystkie przegrane. Wpadka tu czy tam każdemu może się przydarzyć. Więcej do myślenia daje bilans z czołówką. To właśnie przyczyniło się do takiego stanu rzeczy na ten moment. Jagiellonia spuchła bo i kiedyś musiała.

Jeszcze będzie tak że zostanie bez pucharów na przyszły sezon bo Pogoń ją przegoni i tego jej życzę pod warunkiem że w pucharze pojedziemy portowców gładko 3:0. No i trudno niech sraków to wygra z dwojga złego bo to mniejsze zło niż łach. Nie wygraliśmy jednego meczu z żadną z drużyn które nas wyprzedzają więc można mieć tylko pretensje do samych siebie że już wczoraj było po sezonie. Będę bardzo zaskoczony jeśli Feio zostanie chociaż mi osobiście bliżej do tej opcji niż tych propozycji które do dzisiaj ujrzały światło dzienne. To był kolejny sezon pomyłek za czasów pana Darka w którym sami wypisaliśmy się z walki o mistrzostwo. Teraz jedyne co może nas uratować to puchar Polski i nie chodzi jedynie o ten zmarnowany sezon a o coś znacznie więcej. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Legia i Jagiellonia rozegrały już w tym sezonie tyle meczów, że i tak dobrze się trzymają.



Gdyby Raków, Lech czy Pogoń miały w nogach tyle spotkań pucharowych, to tabela Ekstraklasy inaczej by wygladała. odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Jaga odpuściła mistrzostwo. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @MarioL: No pewnie. Tak samo jak Real odpuścił wczoraj Puchar Hiszpanii, a Nottingham właśnie odpuszcza Puchar Anglii. A i jeszcze warte odnotowania jest, że Puszcza odpuściła w ten weekend walkę o utrzymanie. I Śląsk Wrocław też. Wszyscy wszystko odpuszczają. odpowiedz

Maverick - 26.04.2025 / 14:33, *.play-internet.pl pogoń nie miała europejskich pucharów.Za każdym razem jak miała dotrzeć do fazy grupowej to zawsze się trafiła drużyna która ją eliminowała.Ostatnio skompromitowała się z jakąś druzynką belgijską 5-0 która było przejść.Mieli frajera bramkarza i frajerów obrońców.Nic nie grał przód a z tyłu była tragedia.I ta pogoń chce znów zagrać w pucharach?? Hahaha.To już lepiej zaprezentowały się:Lech Jaga oraz raków przez ostatnie kilkanascie lat sumując występy w Europie.Szkoda jedynie że raków niema stadionu bo u siebie mógłby osiągać w Europie lepsze wyniki.A co za tym idzie;punkty do rankingu.Absokutnie nie wierzę w pogoń.Uwqzam że ta drużyna nie powinna występować w europie.Stad też,smiem twierdzić że po prostu Legia powinna zdobyć ten puchar.pogon zaś niema prawa go zdobyć.W ogóle tej druzynki nie powinno być w finale.Za rok może nie być ich napastnika moze odejść grosicki i pogoń się skończy.Inwestycji w ten klub nie będzie że względu na brak pieniędzy.Dlatego też kilku w miarę niezłych piłkarzy odeszło z tego klubu z czego jeden trafił do Legii odpowiedz

Piotr Niedek - 26.04.2025 / 16:25, *.t-mobile.pl @Maverick: Tak, zwłaszcza w przypadku Rakowa i Jagi jest co sumować w kwestii występów w pucharach przez ostatnie kilkanaście lat. Zastanów się co piszesz, co chcesz tu sumować? Uważasz, że Pogoń nie powinna występować w Europie i nie ma prawa zdobyć pucharu, bo raz im nie wyszło w pucharach i się skompromitowali. Ty ustanawiasz prawa i rozdajesz przywileje? To co piszesz jest głupie i dziecinne. Wtedy im nie poszło ale następnym razem przy odpowiednich transferach mogliby wypaść lepiej. Dlaczego Pogoni nie powinno być w finale? Bo jesteś uprzedzony i ich nienawidzisz? Piszesz jak głupiec. Nie Ty będziesz decydował kto gra w finale i europejskich pucharach. Nie Twoje sympatie i antypatie, a wyniki i uczciwa gra zadecydują o tytułach i awansach. "Inwestycji w ten klub nie będzie" - widać jaką masz g.wnianą wiedzę o tym co się dzieje w tym klubie, jesteś zacofany z informacjami o stanie finansowym w tym klubie. Ja rozumiem nienawiść, animozje ale trzeba pisać w miarę sensownie, merytorycznie i zgodnie z prawdą, a Ty piszesz naprawdę jak jakiś daun, jak dzieciuch. Nienawiść przesłania Ci zdrowy rozsądek. Oby takich kapci jak Ty na tym forum było jak najmniej. odpowiedz

Lupus - 26.04.2025 / 17:14, *.centertel.pl @Maverick: A który to "niezły piłkarz" trafił z pogoni do Legii?😊😃😁 odpowiedz

Old Fan Pogoni Szczecin - 26.04.2025 / 12:42, *.speedmedia.pl Życzę wszystkim kibicom obu drużyn aby ten finał dostarczył wielu emocji , wygrała drużyna lepsza a na trybunach nie było głupiej i zupełnie niepotrzebnej wzajemnej wrogości i nienawiści. odpowiedz

Prażanin - 37 minut temu, *.plus.pl @Old Fan Pogoni Szczecin: SZACUNEK miałaś! odpowiedz

.... - 26.04.2025 / 10:09, *.orange.pl 5 meczow przed koncem stracilsmy nawet matematyczne szanse na mistrzostwo....ciekawe czy bedzie reakcja przekumatych.... odpowiedz

Rob - 26.04.2025 / 09:08, *.as45177.net Pogon nas zmiecie czy znow wzniesiemy sie na wyzyny? Ogolnie bez spinania Pogon lepsza na obecna chwile odpowiedz

MarioL - 26.04.2025 / 18:36, *.wanadoo.fr @Rob: D’la nas to jest teraz najważniejszy mecz,a śledzie to drużyna przegrywow.Wygramy z nimi,Legia jak chce to potrafi wygrać ważne mecze. odpowiedz

Peru123 - 25.04.2025 / 23:31, *.plus.pl Miodek i po mistrzostwie, a Ty farmazony prawisz o lidze mistrzów, a nawet 3 miejsce w tej ekstralidze jest poza zasięgiem przez Ciebie tworzonej drużyny, słabiutki prezesina, wywalone koszty i zero medali, a Hera i Zieliński itd bzykacie miodka na kasę aż miło, frajer to frajer, tylko Legii szkoda odpowiedz

Wolfik - 25.04.2025 / 23:05, *.ghnet.pl Pogoń nie odpuszcza. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.