30. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Rakowa

Trwa 30. kolejka Ekstraklasy. Puszcza z Pogonią zafundowały kibicom świetne widowisko. Ostatecznie jednak po golu w 3. doliczonej minucie goście wygrali 5-4, a Efthýmis Kouloúris zdobył 4 bramki. Raków gładko wygrał ze Śląskiem. W sobotę ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy GKS-em i Legią. Dzień później Lech pojedzie do Radomia. Z kolei Jagiellonia zagra na wyjeździe z Koroną. Na zakończenie kolejki zaplanowano mecz pomiędzy Zagłębiem i Stalą.

.... - 32 minuty temu, *.orange.pl 5 meczow przed koncem stracilsmy nawet matematyczne szanse na mistrzostwo....ciekawe czy bedzie reakcja przekumatych.... odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.as45177.net Pogon nas zmiecie czy znow wzniesiemy sie na wyzyny? Ogolnie bez spinania Pogon lepsza na obecna chwile odpowiedz

Peru123 - 11 godzin temu, *.plus.pl Miodek i po mistrzostwie, a Ty farmazony prawisz o lidze mistrzów, a nawet 3 miejsce w tej ekstralidze jest poza zasięgiem przez Ciebie tworzonej drużyny, słabiutki prezesina, wywalone koszty i zero medali, a Hera i Zieliński itd bzykacie miodka na kasę aż miło, frajer to frajer, tylko Legii szkoda odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.ghnet.pl Pogoń nie odpuszcza. odpowiedz

