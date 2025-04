49. urodziny obchodzi dzisiaj Michał Żewłakow. W latach 2011-2013 był piłkarzem Legii Warszawa. Później przez 2 lata pełnił funkcję dyrektora sportowego stołecznego zespołu, by wrócić na stanowisko w marcu 2025.

kwachu - 9 minut temu, *.com.pl WYCHOWANKU POLONII WARSZAWA OBYS ODNOSIŁ SUKCESY W LEGII odpowiedz

Fredi Bobic - 23 minuty temu, *.icpnet.pl stówka, obyś zwolnił miejsce dla mnie szybko odpowiedz

Krzeszczu - 30 minut temu, *.193.174 Oby nie świętował za bardzo! odpowiedz

