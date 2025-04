25-27.04: Weekendowy rozkład jazdy

Sobotni mecz piłkarzy Legii na Nowej Bukowej niestety rozegrany zostanie bez udziału kibiców z Łazienkowskiej - w Katowicach sektor gości do końca sezonu pozostanie zamknięty. Zachęcamy w związku z powyższym do wspierania naszych koszykarzy, którzy o 19:30 zagrają na Bemowie z GTK Gliwice. Bilety do kupienia ebilet.pl.









W sobotę w Rudzie Śląskiej odbędzie się siódmy w sezonie 2024/25 turniej mistrzostw Polski w rugby kobiet 7-osobowym, w którym zagrają zawodniczki Legii.



W sobotę i niedzielę amp futboliści Legii zagrają drugi w tym sezonie turniej amp futbol ekstraklasy, który rozegrany zostanie w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 69.



W niedzielę o 18:00 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku odbędzie się mecz 2. kolejki Polskiej Ligi Boksu, w którym zawodnicy KB Legia zmierzą się w Rushh Kielce. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ. Transmisja w aplikacji TVP Sport i na Youtube.



Rozkład jazdy:

26.04 g. 14:00 Rugby Wrocław - Legia Warszawa [rugby]

26.04 g. 16:55 Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa [amp futbol, Rzeszów]

26.04 g. 17:00 Pelikan Łowicz - Legia II Warszawa

26.04 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Resovia

26.04 g. 19:00 FC Toruń - Legia Warszawa [futsal]

26.04 g. 19:30 Legia Warszawa - GTK Gliwice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

26.04 g. 19:44 Stal Rzeszów – Legia Warszawa [amp futbol, Rzeszów]

26.04 g. 20:15 GKS Katowice - Legia Warszawa

27.04 g. 14:00 Legionistki Warszawa - Ślęza Wrocław [LTC, piłka nożna kobiet]

27.04 g. 14:50 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Rzeszów]

27.04 g. 17:30 Radomiak Radom - Lech Poznań

27.04 g. 19:30 GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec