Chodyna: Byliśmy lepsi od Lechii

To zwycięstwo buduje. W szatni była duża radość. Cieszyliśmy się też z sukcesu Artura, który rozegrał 400 spotkań dla Legii. Było kilka powodów do świętowania po meczu. Wszyscy się dobrze poczuli po tym zwycięstwie.

- Nieźle weszliśmy w mecz. Na początku wykreowaliśmy sobie kilka sytuacji, a później za bardzo oddaliśmy rywalowi piłkę. W perspektywie całego meczu byliśmy lepsi. Mamy pewne momenty, które należ poprawić, ale to my kontrolowaliśmy ten mecz - powiedział Kacper Chodyna po meczu z Lechią Gdańsk.

Korkoszewo - 48 minut temu, *.legionowodom.pl Chodyna jest tylko jeden ,Bartłomiej z Jabłonny.

Trzymaj się PDW !

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chopie wytrzeźwiej proszę

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wiem co ci dolega, ale słabo biegłeś i odpuszczałeś po przegranych pojedynkach, nie wiem o co chodzi, ale może musisz zmienić buty, bo te co masz obecniez mocno się ślizgają, może lepiej kupić takie które trzymają się na trawie, a nie na, 😂sztucznej nawierzchni.

Kokos - 2 godziny temu, *.orange.pl Chodyna nie powinien się wypowiadać - przez caly sezon dostaje szanse i jest bohaterem druzny w ciągnięciu jej w dol, mial może jeden średni mecz a reszta to poniżej oczekiwania.

Niesamowita sprawa jak najdroższe transfery okazuja się najwiekszymi hamulcowymi bo Shkurin to już w ogole pomylka

Darek - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Weź się dzbanie nie wypowiadaj.

Wracaj do juniorów młodszych i nauczy się przyjmować piłkę. Człowiek widmo.

pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Won pachołku, twojego nazwiska nawet komentatorzy nie wymieniają niewidzialny wkładzie.

Pawciu - 3 godziny temu, *.com.pl Inni byli lepsi akurat Kacper już niekoniecznie....

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zapamiętałem ty go z ujęcia po meczu jak szedł w

kaktus - 4 godziny temu, *.orange.pl Oj Kacperek, Kacperek... weź Ty się wreszcie ogarnij...

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Wkradł się mały błąd, powinno być:



Chodyna: Koledzy byli lepsi od Lechii. Ja nie.

ekspert - 3 godziny temu, *.ghnet.pl @Mateusz z Gór: chcialem to samo napisac ;)



Szczepaniak tym podaniem wzdluz linii co sie Mena poslizgnal, zrobil wiecej niz Chodyna w calym meczu.

