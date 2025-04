Komentarze (4)

Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl ukarajcie jeszcze za papier toaletowy. Nie był różowy! odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.70.100 Jeszcze dorzucili zamknięcie Żylety na 1 mecz w Pucharach (odwieszenie kary) i karę za mecz z Chelsea... odpowiedz

Jimmy - 2 godziny temu, *.info.pl Inne kluby za to samo mają po 5-8 tysięcy euro kar. Niestety , nie lubią nas podobnie jak my ich :) odpowiedz

ekspert - 4 godziny temu, *.ghnet.pl Dostajemy juz kary za nic. Ciekawe czy np taka Borussia dostaje kary co mecz w LM za niedrozne ciagi na tej swojej scianie. Zreszta poza Anglikami wszedzie jest trybuna ultras i wszedzie, na najwiekszych klubach sa ciagi niedrozne.



NA PEWNO :))) odpowiedz

