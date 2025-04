Mecz z GKS-em Katowice nie zostanie przełożony

Komentarze (6)

geds - 46 minut temu, *.play-internet.pl Strasznych bucóq mamy w tym zarządzie ligi. Czy to tak trudno 3 mecze z niedzieli przenieść po jednym na piątek, niedzielę i poniedziałek? odpowiedz

Balcer - 28 minut temu, *.orange.pl @geds: A z jakiego powodu przekładać, papież nawet nie był polakiem, także ta cała żałoba to jakaś farsa. To co umrze prezydent jakiegoś kraju i będziemy ogłaszać żałoby narodowe?? odpowiedz

kalosz - 58 minut temu, *.mm.pl a mnie ciekawi czy w innych krajach katolickich tez jest zaloba narodowa? jakiej narodowosci był Papież Franciszek...tak poza tym? Polak? ;) odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.50.32 Nie powinno tak być odpowiedz

FFA - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bardzo dobrze ! Popieram odpowiedz

legia to my - 2 godziny temu, *.95.100 Jeszcze by tego brakowało odpowiedz

