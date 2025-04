Analiza

Punkty po meczu z Lechią Gdańsk

Środa, 23 kwietnia 2025 r. 07:08 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Cześć tu Ekstraklasa; typowa Legia; Mena kręcił Vinagre; problem ze środkiem; zasłużył; mierni uczniowie - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk, który legioniści wygrali 2-1.