Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Piątek, 25 kwietnia 2025 r. 11:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W najbliższą sobotę o 19:30 w hali na Bemowie rozegramy ważny ligowy mecz z GTK Gliwice - legioniści będą chcieli zrewanżować się za niespodziewaną, grudniową porażkę na Górnym Śląsku. Aby utrzymać miejsce w górnej czwórce ligowej stawki przed fazą play-off, podopieczni Heiko Rannuli muszą wygrać co najmniej trzy z czterech pozostałych do końca sezonu meczów. Wierzymy, że pierwszy krok wykonają w najbliższy weekend przed własną publicznością.



GTK na pewno przyjedzie do Warszawy z identycznym celem - po zwycięstwo, bo gliwiczanie nie mogą być pewni utrzymania w Orlen Basket Lidze. Zespół, który do najwyższej klasy rozgrywkowej awansował w tym samym roku co Legia (tyle, że po wykupieniu dzikiej karty) - w 2017, plasuje się obecnie na 14. miejscu w ligowej tabeli, z zaledwie punktem przewagi nad ostatnim, MKS-em Dąbrowa Górnicza.



W Gliwicach doszło do zmiany na stanowisku pierwszego trenera w ostatnich tygodniach - pracującego od dłuższego czasu Pawła Turkiewicza zastąpił Boris Balibrea, który do drugiej połowy stycznia pracował w Dąbrowie Górniczej. Hiszpan w pierwszym swoim sezonie na polskich parkietach doprowadził MKS do fazy play-off. W obecnych rozgrywkach wyniki nie były tak dobre i klub okupujący ostatnie miejsce w tabeli, postanowił zwolnić Balibreę... tuż przed styczniowym meczem z Legią. Zwolnić szkoleniowca, który do Polski trafił po bardzo udanej przygodzie trenerskiej w Szwecji, gdzie dwukrotnie wybierany był trenerem roku.









Na koniec okienka transferowego, do Gliwic sprowadzono Michaela Oguine, który szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej piątce i ważną rolę w rotacji GTK. Amerykański rzucający w trzech pierwszych występach notował ponad 20 punktów na mecz, trafiając za dwa na niesamowitej skuteczności (10/12 przeciwko Stali) i pomagając w odniesieniu dwóch zwycięstw (w czterech występach). Wymusza ponadto aż 6 przewinień na mecz, choć rzuty wolne najwyraźniej nie są jego mocną stroną (60.9%). W ostatniej kolejce nie pomógł jednak drużynie w domowym meczu z Twardymi Piernikami, które zakończyło się wstydliwą wręcz porażką 64:111. Możemy być pewni, że taki występ jeszcze bardziej zmotywuje GTK do walki na całego w hali na Bemowie. Oguine trafił do Gliwic po kilku sezonach występów w drugiej lidze francuskiej - w obecnym występował w Chorale Roanne, gdzie notował 10.1 pkt. na mecz.



GTK pomimo niskiej pozycji w tabeli, dysponuje kilkoma naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami, którzy bez problemu znaleźli by miejsce w składzie klubów z ligowej czołówki. Można śmiało zaliczyc do nich lidera GTK, Mario Ihringa - słowacki rozgrywający zdobywa średnio 14.4 pkt. na mecz (37.5% za 3) i zalicza aż 8.0 asysty. W pierwszym meczu z Legią zaliczył 14 punktów i 11 asyst, a jego występ był bardzo udany nawet pomimo sześciu popełnionych strat. Bardzo ważną rolę pełni także łotewski skrzydłowy, Martins Laksa (śr. 12.0 pkt., 4.3 zb. i 38.8% za 3), doskonale znany Ojarsowi Silinsowi, jak i naszemu trenerowi. Laksa już czwarty sezon, a drugi w Gliwicach, występuje na polskich parkietach. Z kolei trzeci sezon w Polsce występuje Chris Czerapowicz, który podobnie jak Laksa może grać wymiennie na pozycjach 3-4. Szwed zdobywa średnio 10.5 pkt. i 5.3 zb.









W strefie podkoszowej trener Balibrea ma do dyspozycji Malika Toppina (207cm, 10.6 pkt., 4.5 zb.) oraz nierzucającego z dystansu Łukasza Frąckiewicza (205cm, 9.8 pkt., 6.4 zb.). Jako rzucający połowę meczów obecnego sezonu rozegrał Matt Milon (śr. 8.5 pkt.). Na obwodzie gliwiczanie mają także Kacpra Gordona (śr. 7.6 pkt. i 3.9 as.), który w ostatnim sezonie zaliczył krótki epizod w naszych barwach, a także Kubę Piślę (śr. 7.3 pkt.). Na pozycji trzy po kilka minut w każdym meczu grają Michał Jodłowski (śr. 2.2 pkt., 11 min.) oraz Aleksander Busz (śr. 1.5 pkt., 6 min.).



Zespół z Gliwic jest bardzo dobrze dysponowany ofensywnie, ale zdecydowanie gorzej radzą sobie w obronie (tracą śr. 89,5 pkt.) i liczymy, że fakt ten wykorzystają legioniści. GTK ostatnio notował na zmianę - dwie porażki, dwie wygrane i ostatnio znów dwie, dość znaczne porażki (z Anwilem i Twardymi Piernikami). Legia z kolei w sześciu ostatnich spotkaniach zaliczyła 5 wygranych, w tym w ostatniej kolejce, na trudnym terenie w Wałbrzychu (+7). Jedyna wpadka przydarzyła się podopiecznym Heiko Rannuli przed dwoma tygodniami, kiedy na Bemowie nie sprostali bardzo twardo i skutecznie grającemu Treflowi (-29). W Wałbrzychu niesamowity występ zaliczył Kameron McGusty, który jest obecnie najlepszym strzelcem ligi, ze średnią 19.84 pkt. na mecz. Dodajmy, że przeciwko Górnikowi nie zagrał nasz rozgrywający, Keifer Sykes, który w sobotnim spotkaniu będzie ponownie do dyspozycji trenera.



W pierwszym meczu obecnego sezonu, GTK pokonało Legię 88:85. Z kolei wcześniej legioniści wygrali trzy kolejne mecze z gliwiczanami. Od sezonu 2017/18, czyli momentu, gdy obie drużyny występują nieprzerwanie w ekstraklasie, w spotkaniach rozgrywanych w Warszawie Legia była górą czterokrotnie, GTK - dwa razy, po raz ostatni w grudniu 2022 roku.



Bilety na to spotkanie dostępne są na eBilet.pl i będą także do kupienia w kasach biletowych przy wejściu do hali od godziny 17:30. Początek spotkania o 19:30. Ze względu na utrudnienia z dojazdem (zamknięta od strony ul. Powązkowskiej ulica Obrońców Tobruku), zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na Bemowo. Wjazd na parking dla kibiców od strony ul. Pieniążka. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na platformie Emocje.TV. Ze względu na żałobę narodową, która będzie miała w dniu pogrzebu papieża Franciszka, mecz będzie pozbawione oprawy muzyczno-artystycznej. W przerwie spotkania, z tego właśnie powodu, nie odbędzie się Koszykarska Kumulacja LOTTO.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 22-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,7 / 80,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,4%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 496 (śr. 19,8), Andrzej Pluta 310 (11,9), Michał Kolenda 278 (11,1).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

28.12.2024 GTK Gliwice 88:85 Legia Warszawa

29.03.2024 GTK Gliwice 100:105 Legia Warszawa

01.12.2023 Legia Warszawa 83:81 GTK Gliwice

08.04.2023 GTK Gliwice pd. 135:136 Legia Warszawa

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 9-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,3 / 89,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,6%



Skład: Mario Ihring, Kacper Gordon, Samuel Gusławski (rozgrywający), Michael Oguine, Matt Milon, Kuba Piśla, Dominik Kondratowicz (rzucający), Chris Czerapowicz, Martins Laksa, Aleksander Busz, Jakub Cisowski, Michał Jodłowski (skrzydłowi), Malik Toppin, Łukasz Frąckiewicz, Mikołaj Jopek (środkowi).

trener: Boris Balibrea, as. Wojciech Jagiełka



Najwięcej punktów: Mario Ihring 345 (śr. 14.4), Martins Laksa 277 (12.0), Malik Toppin 264 (10.6), Chris Czerapowicz 273 (10.5).



Przewidywana wyjściowa piątka: Mario Ihring, Michael Oguine, Martins Laksa, Chris Czerapowicz, Łukasz Frąckiewicz.



Wyniki: Śląsk (d, 91:73), King (w, 97:76), MKS (d, 81:79), Start (d, 110:105), Zastal (w, 98:83), Dziki (d, 64:76), Czarni (w, 98:84), Spójnia (d, 83:97), Stal (w, 85:97), Anwil (w, 96:88), Twarde Pierniki (w, 91:92), Legia (d, 88:85), Górnik (w, 70:63), Trefl (w, 88:77), Arka (d, 89:97), Śląsk (w, 105:83), King (d, 72:87), MKS (w, 107:87), Start (w, 91:74), Zastal (d, 82:70), Dziki (w, 90:80), Czarni (d, 63:88), Spójnia (w, 82:87), Stal (d, 93:79), Anwil (d, 74:90), Twarde Pierniki (d, 64:111).



Termin meczu: sobota, 26 kwietnia 2025 roku, g. 19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski