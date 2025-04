Na stadionach: OdpaLany poniedziałek

Środa, 23 kwietnia 2025 r. 13:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia i Jagiellonia w bardzo dobrym stylu zakończyły rywalizację w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Jagiellończycy na domowy mecz z Betisem przygotowali kartoniadę na dwie trybuny - "Never give up". Legioniści w nadkomplecie pojechali do Londynu, a na Stamford Bridge odpalili kilkadziesiąt rac i w ponad 1000 osób z sektora gości (drugie tyle zajęło miejsca na wszystkich trybunach gospodarzy) stworzyli atmosferę, która zrobiła na Anglikach wrażenie.



Spotkania ligowe rozgrywane były w okolicy Świąt Wielkanocnych. Świetny wyjazd zaliczyli GieKSiarze do Wrocławia, ustanawiając swój nowy rekord wyjazdowy poza województwo. Zaprezentowali oprawę z piro. Widzewiacy na meczu z Motorem przygotowali oprawę "Widzew Mania". Jagiellonia, krótko po meczu z Betisem, "oprawiła" także mecz ligowy z Zagłębiem, prezentując choreografię z hasłem "odpaLANY poniedziałek". Koroniarze na zakazie pojawili się w Gliwiach, bardzo dobry wyjazd ze skromną oprawą do Szczecina zaliczyła ekipa Rakowa.



Oprawy zaprezentowali także m.in. kibice Łódzkiego Klubu Sportowego, Włocłavii, Stali Rzeszów, Kotwicy czy Olimpii Grudziądz.









Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - GKS Katowice (1815)

GieKSa w bardzo dobrej liczbie pojechała do Wrocławia, ustanawiając swój nowy rekord wyjazdowy poza województwo. W sektorze gości zasiadło 1815 osób. Katowiczanie zaprezentowali oprawę - transparent "Górniczy Klub Sportowy", nad którym odpalili race. Na trybunach 21 tys. kibiców.



Lech Poznań - Cracovia ()

Ponad 27,7 tys. kibiców pojawiło się przy Bułgarskiej na meczu przyjaźni. Cracovia zajęła miejsca na skraju trybuny prostej, przylegającej do poznańskiego Kotła.



Widzew Łódź - Motor Lublin (679)

Motorowcy na wyjazd do Łodzi przyjechali w 679 osób, w tym delegacja Śląska (20). Widzewiacy zaprezentowali oprawę - transparent "Our time is now", malowaną sektorówkę "Widzew Mania" oraz racowisko.



Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (547)

Przy Ł3 blisko 22 tys. kibiców. Legioniści wywiesili transparenty "Rafałek kazał zdejmować krzyże, teraz udaje katolika. Czy znacie bardziej fałszywego polityka?" oraz "Jagielska = Mengele". Lechiści przyjechali pociągiem specjalnym w 547 osób, w tym GKM Grudziądz (7), Raków (4), Stomil (2) i Śląsk (1). Przed meczem wywiesili transparent "Urfer, Chodorowski, Paracki - łapy precz od Lechii" z trzema niechcianymi przez nich w klubie postaciami. Później w jego miejscu wywiesili flagę "Lechia Forever", a w klatce wisiało jeszcze niewielkie płótno "ULG".



Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (483)

Bardzo dobry wyjazd Rakowa do Szczecina, dokąd podróżowali pociągiem. Przyjezdni zaprezentowali chorągiewki w barwach w asyście pirotechniki. Portowcy z bardzo dobrym młynem.



Piast Gliwice - Korona Kielce (308)

Pomimo zakazu wyjazdowego, Koroniarze dotarli do Gliwic w 308 osób, bez flag.



Stal Mielec - Górnik Zabrze ()

Stal Mielec z przeciętnym młynem, w którym wywiesili transparent "Trzaskowski dość już kłamst, ściemy... Polskę budujemy, a nie rujnujemy! 18.05 byle nie Rafał".



Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin (65)

Białostoczanie raptem trzy dni po meczu z Betisem przygotowali oprawę na spotkanie z Zagłębiem. Tym razem prezentacja składała się z malowanego transparentu z pisankami, herbem i napisu "OdpaLANY poniedziałek", wycinanej sektorówki łączącej się z transparentem, a całość uzupełniły flagi na kijach pośród pirotechniki (race, świece dymne). Zagłębie przyjechało w bardzo skromnej liczbie z jedną, niewielką flagą.



Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom (-)



Niższe ligi:



Polonia Warszawa - Wisła Płock (351)

Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała (120)

Arka Gdynia - Odra Opole (65)

Rekord Bielsko-Biała - Olimpia Elbląg (17)





Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Zagłębiem

Wyjazd tygodnia: 1815 kibiców GKS-u Katowice we Wrocławiu



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Chelsea:















Jagiellonia Białystok na meczu z Realem Betis:





Real Betis na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Legia Warszawa na meczu z Lechią Gdańsk:











Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Jagiellonia Białystok na meczu z Zagłębiem Lubin:













Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Śląsk Wrocław na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:













Widzew Łódź na meczu z Motorem Lublin:







Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Pogoń Szczecin na meczu z Rakowem Częstochowa:











Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:







Stal Mielec na meczu z Górnikiem Zabrze:





Lech Poznań na meczu z Cracovią:





ŁKS Łódź na meczu z GKS-em Tychy:





Stal Rzeszów na meczu ze Stalą Stalowa Wola:







Kotwica Kołobrzeg na meczu z Ruchem Chorzów:







Olimpia Grudziądz na meczu z Pogonią Grodzisk Maz.: