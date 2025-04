Pogoń przyjedzie czterema pociągami specjalnymi

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 09:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Pogoni Szczecin 2 maja przyjadą do Warszawy na finałowe spotkanie Pucharu Polski z Legią Warszawa. "Portowcy" będą mogli liczyć na wsparcie swoich przyjaciół - Kotwicy, Feyenoordu, Dynama Berlin, czy Osijeku, Ruchu i Widzewa.









Ze Szczecina do Warszawy spora część fanów przyjedzie pociągami specjalnymi, ale wiadomo także, że parę tysięcy fanów Pogoni jechać będzie samochodami i autokarami. Ze Szczecina wyruszą cztery pociągi specjalne, za przejazd którymi kibice płacili 200 złotych. Kibice ze Szczecina wybierają się do stolicy w jednakowych koszulkach oraz szalikach, przygotowanych na piątkowy finał.



Kibice Pogoni, którzy nie załapali się na bilety na sektor za bramką, ani na sektory neutralne, będą mogli obejrzeć finałowe spotkanie na specjalnym telebimie na swoim stadionie w Szczecinie. Za taką formę oglądania finałowego meczu z Legią, szczeciński klub sprzedaje bilety w cenie 15 zł (ulgowe) i 30 zł (normalne) plus kolejne bilety na swój przystadionowy parking.