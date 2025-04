Polska Liga Boksu: W niedzielę mecz z Rushh Kielce

Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny! Bilety na niedzielny mecz kupować można TUTAJ . Wejściówki kosztują 30 zł (ulgowe) oraz 50 zł (normalne). Wejściówki na płytę (krzesła) można kupić w cenie 100 zł, z kolei bilety VIP na kanapy przy ringu są w sprzedaży za 300 zł. Bokserska Legia przygotowała również bilety rodzinne: w wersji 2+1 wejściówki kosztują 110 złotych, zaś 2+2 (dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci) - 130 zł. Bilety grupowy dla dziesięciu osób do kupienia za 300 zł. Więcej informacji można uzyskać także telefonicznie, pod numerem telefonu 513-679-933. - W niedzielę trzeba być skoncentrowanym i zmobilizowanym przez cały czas. Spodziewamy się, że te duże nazwiska mogą wystąpić w meczu - mówi Paweł Sulęcki, który w poniedziałek Wielkanocny kibicował piłkarzom Legii w meczu z Lechią. Termin meczu: niedziela, 27 kwietnia 2025 r., g. 18:00 Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 Ceny biletów: 30 zł (ulgowy) i 50 zł (normalny) Transmisja: Aplikacja TVP Sport oraz Youtube

W najbliższą niedzielę w hali na Bemowie przy ul. Obrońców Tobruku 40, w której od lat występują koszykarze Legii, odbędzie się drugi w tym sezonie mecz Polskiej Ligi Boksu, w którym Klub Bokserski Legia Warszawa mierzyć się będzie z ekipą Rushh Kielce. Legioniści i kielczanie to główni pretendenci do tytułu mistrza Polski w reaktywowanych po blisko 25 latach rozgrywkach ligowych w naszym kraju. W pierwszej kolejce obie ekipy wygrały pewnie swoje mecze, a różnicą małych punktów wyżej w tabeli plasują się kielczanie.

