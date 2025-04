Fillipidis podwójnym mistrzem Polski seniorów

Dwa złote medale mistrzostw Polski w kick-boksingu zdobył podopieczny Przemysława Ziemnickiego, Filippos Fillipidis . 23-letni zawodnik triumfował w Będzinie w formule light-contact oraz pointfighting, w kat. -94kg. W finale pierwszej z nich pokonał Kewina Prymasa z LZS-u Siedlików, w drugim finale - Piotra Tomczaka z LZS-u Siedlików. Obie walki w pointfighting, legionista wygrał przez przewagę techniczną. Przed Filipem występy w reprezentacji Polski - zawodnik poleci na Mistrzostwa Świata do Abu Dhabi. Niestety dotychczasowi zawodnicy formuły K-1 (Konrad Kamiński, Kacper Pechcin), którzy w ostatnich latach występowali w barwach Legia Fight Club, zdobywali medale już jako zawodnicy innego klubu - KS Top Gym Warszawa, gdzie poszli za trenerem Karolem Ładą.

