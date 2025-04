Pięciobój

Wyniki legionistek w PŚ w Budapeszcie

Czwartek, 24 kwietnia 2025 r. 07:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trzy pięcioboistki Legii Warszawa wzięły udział w zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w Budapeszcie. Niestety żadna z nich nie zdołała awansować do półfinałów, a sporo mówi się, że słabsze wyniki wszystkich Polaków związane są z brakiem w naszym kraju toru przeszkód (ta konkurencja już definitywnie zastąpiła jazdę konną), na którym możnaby przeprowadzić odpowiedni trening.



Maja Biernacka zajęła 31. miejsce w gr. eliminacyjnej A, nie zdobywając punktów w konkurencji OCR, co było kluczowe pod kątem awansu do kolejnego etapu rywalizacji. Legionistka uzyskała bardzo dobry, 10. wynik w biegu ze strzelaniem.



W grupie B rywalizowały Małgorzata Karbownik oraz Hanna Jakubowska. Karbownik zaczęła od niezłego występu szermierczego - zdobyła 235 punktów i po pierwszej konkurencji plasowała się na 9. pozycji. Hania zdobyła 175 pkt. Niestety podobnie jak Maja, obie legionistki rywalizujące w grupie B zaliczyły podwójny błąd na nowej przeszkodzie, skutkujący eliminacją. Później Karbownik ustanowiła trzeci najlepszy czas na pływalni (2:14,73), a Jakubowska uzyskała bardzo dobry wynik w konkurencji łączonej. Mimo to w klasyfikacji końcowej Karbownik była 28., a Jakubowska - 29., co nie dało legionistom awansu do półfinałów.