Piter11 - 2 godziny temu, *.79.161 Co ten. kurdupel kun robi na boisku ,czemu nie gra Jędza. odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl chodyna

kun

vinagre

wahan

oddać i może coś w przyszłym sezonie z tego będzie odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Maxi nie zagra z łachem duża strata. Szansa za szansą bo GKS musiał zaryzykować ale ten Chodyna jest beznadziejny. Co mecz to gorzej. Rozumiem że Wahan jeszcze słabszy… odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl chodyna... sytuacja setka a ten wali w trybuny, co za miernota odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znowu hanys Baszczynski komentuje mecz Legii,w Canale, żenada,jak się cieszę,gdy nam coś nie wyjdzie👎niesamowity popeliniarz! odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I vinagrów... odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Więcej kunów... odpowiedz

kontroler_biletow - 3 godziny temu, *.216.176 Szanowna Redakcjo literówka trafiła się w godzinie meczu odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dać Fai prowadzić 2sezon , wzmocnić drużynę, darmozjadów pogonić i mamy mistrza 2025/26 odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Dlaczego nie graliśmy tak ze wszystkimi od pierwszej kolejki. Pierwsza połowa majstersztyk w naszym wykonaniu. Jazda na pełnej k....e dalej ze Ślązakami. odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trener Feio,wspaniale ustawił drużynę w pierwszej połowie!!!brawo!😊 odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Goncalves udział przy obu golach wogole fajnie się prezentuje nie do poznania. Po 30 minutach powinno być 3:0 bo żadnego faulu nie było przy nieuznanej bramce. Japończyk gra znowu piach.

Maxi na plus dobrze dziś wygląda środek pola. No i Tobiasz zrozumiał że piłkę odbija się do boku. Ogólnie miłe zaskoczenie po 45 minutach. Są strzały jest walka jest gra. Tak trzymać. Niech tylko Vinagre zostanie po treningu potrenować wrzutki. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bez kuna w 10 byłoby uważam jeszcze lepiej odpowiedz

Cycu - 3 godziny temu, *.98.151 Szkurin odpalił, gdzie jesteście hejterzy? odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Cycu: przymnij się leszczu odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Cycu: odpal sobie pusty łeb ..... odpowiedz

Bolo - 5 godzin temu, *.net.pl Szacunku do Pekharta Tomka to bym wystawił go , a nie tego co nie potrafi karnego strzelić , Tomasz strzelił dużo bramek ważnych w Legii i należy mu się szacunek odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ............................ Tobiasz ..........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

.............. Augustyniak ... Goncalves ............

Morishita ........... Oyedele .......... Luquinhas

........................... Pekhart ...........................

LEGIA Mistrz !!!

❤️🤍💚🖤 💪

1 : 2

👍 odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @MonsteR (L): jakbyś nie obczaił, to skład jest już podany. Weź ochłoń. odpowiedz

