Konferencja

Górak: Zasłużona wygrana Legii

Sobota, 26 kwietnia 2025 r. 23:41 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Rafał Górak (trener GKS-u Katowice): Gratulacje dla przeciwnika. Musimy z takich meczów wyciągać jak najwięcej. Mam nadzieję, że kibice dobrze się bawili i widzieli GKS, który nie rezygnował, tylko walczył, aby odwrócić niekorzystny wynik.



Trzeba wyciągnąć wnioski, aby zrozumieć, że proste błędy przy takiej drużynie jak Legia będą nas sporo kosztować. Chylę czoła przed moimi piłkarzami, bo walczyli o drugiego gola. Szukaliśmy bramki do samego końca, ale niestety w końcówce nam się nie udało. Trzeba szukać pozytywnych rzeczy, bo dla ducha gry i piłki nożnej było to bardzo dobre spotkanie. Zwycięstwo Legii było zasłużone.



Pierwsza połowa



Pierwsza połowa nie była zła i obfitowała w dobre momenty. Irytowały mnie może tylko straty na własnej połowie. Musimy cały czas pracować, aby stale podnosić poziom. Co do drugiej połowy — wydaje mi się, że gdybym był trenerem Legii, to nie powiedziałbym, że kontrolowałem mecz w tych drugich 45 minutach.



Błędy własne



Legia stoi na najwyższym poziomie w lidze, o czym świadczą pomiary i statystyki. Kiedy mieliśmy piłkę przy nodze, przeciwnik w fazie przejścia jest bardzo skuteczny — to tak naprawdę zaważyło.

Pierwszy i drugi gol padły po naszych błędach. Musimy to mocno przeanalizować. Mam nadzieję, że moi zawodnicy wyciągną wnioski i następnym razem poprawią swoje zachowania.



Kondycja



Druga połowa była o wiele bardziej intensywna. Moja drużyna wytrzymała mecz bardzo dobrze i jestem pod tym względem pod dużym wrażeniem. Moi piłkarze byli bardzo wyczerpani, podobnie jak gracze Legii, co tylko świadczy o tym, że intensywność meczu była bardzo wysoka.