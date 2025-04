Chodyna: Powinniśmy szybciej zamknąć mecz

Sobota, 26 kwietnia 2025 r. 22:20 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Do 60. minuty dobrze kontrolowaliśmy to spotkanie, ale później trochę zbyt często traciliśmy piłki na własnej połowie. Przez to GKS się napędził, zdobył kontaktową bramkę i to dodało im skrzydeł - powiedział po zwycięstwie z GKS-em Katowice skrzydłowy Legii, Kacper Chodyna.









- Przy zmianie otrzymałem takie założenia, by utrzymać się częściej przy piłce i dołożyć jeszcze jedną, zamykającą mecz bramkę. To się udało w praktycznie ostatniej akcji meczu, a powinniśmy zrobić to znacznie szybciej.



- Nie, absolutnie nie potrzebujemy dodatkowej motywacji przed zbliżającym się finałem Pucharu Polski. Jesteśmy po trzech zwycięstwach z rzędu, chcieliśmy i udało nam się zbudować pewność siebie. Jesteśmy gotowi, by zdobyć ten puchar.