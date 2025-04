Z Lechem bez Oyedele

Sobota, 26 kwietnia 2025 r. 22:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 72. minucie meczu z GKS-em Katowice żółtą kartką upomniany został Maximillian Oyedele. Pomocnik był spóźniony w kontrze i zaatakował rywala ostrym wślizgiem. Dla młodzieżowca było to czwarte takie napomnienie w tym sezonie. To oznacza, że będzie on pauzował w następnym ligowym meczu przeciwko Lechowi Poznań.









Spotkanie rozegrane zostanie 11 maja przy Łazienkowskiej.