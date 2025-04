Amp futbol: Wygrane z Zawiszą i ze Stalą

Zawisza Bydgoszcz 0-1 (0-1) Legia Warszawa 0-1 - 10:51 Dominik Abramczyk Zawodnicy Legii dominowali przez całe spotkanie. W 11. minucie Adamczyk zagrał przed bramkę do zupełnie niepilnowanego Dominika Abramczyka, któremu nie pozostało nic innego, jak wbić piłkę do pustej siatki. W 33. minucie Szymon Smolarek został ukarany bezpośrednią czerwoną kartką za powstrzymanie Aharchiego, który wychodził sam na sam z bramkarzem. Zawisza: 1. Michał Idzikowski, 4. Miłosz Dorszyński, 7. Dawid Nowak, 10. Jacek Konieczny, 17. Krzysztof Kowalik, 83. Michał Pryk, 99. Szymon Smolarek Legia: 31. Henryk Szewczyk, 4. Bamgbopa Abayomi, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 23. Adrian Bąk Stal Rzeszów 0–3 (0-2) Legia Warszawa 0-1 - 10:02 Mohammed Aharchi 0-2 - 18:18 Mohammed Aharchi (k) 0-3 - 27:58 Adrian Bąk W 11. minucie pierwszą bramkę dla Legii zdobył Mohammed Aharchi, który zdecydował się na uderzenie z dystansu. Chociaż uderzenie nie było mocne, bramkarz został zaskoczony. W 19. minucie Mohammed Aharchi skutecznie wykonał rzut karny po wcześniejszym przewinieniu na sobie. W 28. minucie fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Adrian Bąk, podwyższając wynik na 3-0. Stal: 1. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 8. Ricardo Jas, 9. Marcel Zając, 11. Mateusz Ślusarczyk, 17. Toufik El Atiki, 20. Daniel Uberman Legia: 31. Henryk Szewczyk, 4. Bamgbopa Abayomi, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk Harmonogram turnieju: Niedziela, 27 kwietnia: g. 8:45 Śląsk Wrocław – Zawisza Bydgoszcz g. 9:50 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała – Warta Poznań g. 10:55 Wisła Kraków – Pokrowa Lwów g. 12:00 Stal Rzeszów – Zawisza Bydgoszcz g. 13:40 Rekord Kuloodporni Bielsko Biała – Pokrowa Lwów g. 14:50 Wisła Kraków – Legia Warszawa g. 16:00 Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław II turniej Amp futbol ekstraklasy, 26-27 kwietnia Rzeszów, ul. Hetmańska 69 wstęp wolny Terminarz turniejów w sezonie 2025: 24-25 maja: Warszawa 21-22 czerwca: Kraków 5-6 lipca: Wrocław 20-21 września: Bydgoszcz 4-5 października: Bielsko-Biała

