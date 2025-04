Amp futbol: 6 punktów w Rzeszowie

Wisła Kraków 3-0 (1-0) Legia Warszawa 1-0 - 06:44 Kamil Grygiel 2-0 - 27:16 Kamil Grygiel 3-0 - 40+3' Jakub Kożuch W początkowych minutach legioniści mieli 3 świetne okazje, jednak nie wykorzystali żadnej z nich. To wiślacy jako pierwsi zdobyli bramkę - w 7. minucie wyszli z kontrą, Jakub Popławski wyszedł z bramki, a Kamil Grygiel posłał piłkę obok niego. W 13. minucie powinno być 1-1, ale Mohammed Aharchi nie wykorzystał stuprocentowej okazji. Chwilę później Dominik Abramczyk dostał znakomitą piłkę, wystarczyło tylko dołożyć nogę, jednak górą z tego pojedynku wyszedł bramkarz. W 28. minucie z bardzo ostrego kąta do bramki trafił Kamil Grygiel. W ostatniej sekundzie meczu wiślacy wyszli z kontrą i podwyższyli wynik na 3-0. Wisła: 31. Mateusz Kowalczyk, 8. Przemysław Świercz, 10. Emanuele Padoan, 11. Kamil Grygiel, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon Legia: 1. Jakub Popławski, 4. Bamgbopa Abayomi, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk żółte kartki: Aharchi Terminarz turniejów w sezonie 2025: 24-25 maja: Warszawa 21-22 czerwca: Kraków 5-6 lipca: Wrocław 20-21 września: Bydgoszcz 4-5 października: Bielsko-Biała

