Bjelica kandydatem na trenera Legii?

Czwartek, 24 kwietnia 2025 r. 10:57 źródło: meczyki.pl

Nadal nie wyjaśniła się kwestia, kto będzie trenerem Legii Warszawa od nowego sezonu. Meczyki.pl informują, że jedną z opcji ma być Nenad Bjelica.









- Z tego, co słyszę, Nenad Bjelica dobrze zna się z Fredim Bobiciem. Ten miał kiedyś nawet pomysł sprowadzenia go do jednego z klubów, w którym pracował. Ostatnio mieli zjeść wspólnie obiad. Bjelica miałby rozważyć taką propozycję. Jeśli chodzi o pracę w Polsce, to pod uwagę bierze tylko Lecha i Legię. Do tego Bjelicę na polskim rynku reprezentuje Ivica Vrdoljak - dziś agent, a kiedyś zasłużony piłkarz Legii, kolega z drużyny Żewłakowa - mówi redaktor naczelny serwisu, Tomasz Włodarczyk.







Bjelica jest bezrobotny od 29 grudnia - wówczas rozstał się z Dinamem Zagrzeb. W poprzednim sezonie był trenerem Unionu Berlin, który poprowadził w 22 spotkaniach (6 zwycięstw, 6 remisów, 10 porażek). W latach 2016-2018 pracował w Lechu Poznań (78 meczów - 41 wygranych, 21 remisów, 16 porażek).