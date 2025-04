Media: Kulisy odejścia Mozyrki z Legii

We wtorek Legia Warszawa poinformowała, że Radosław Mozyrko nie będzie już pełnił funkcji dyrektora skautingu stołecznego klubu. Jak informują meczyki.pl, w jego umowie znalazł się jednak zapis o 9-miesięcznej odprawie w przypadku zwolnienia. Tomasz Włodarczyk poinformował, że jest to forma odszkodowania, którą otrzyma od razu i nie blokuje mu to możliwości podjęcia prasy w innym miejscu.

Haha - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawa za mądre negocjacje Panie Mozyrko 👌🏻 odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 1 godzinę temu, *.orange.pl mioduski okrada LEGIE odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Umiał.sie szkodnik ustawić.... odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl Czekam aż Malarz zostanie przesunięty do pełnienia roli kibica Legii. odpowiedz

Ben - 3 godziny temu, *.hti.pl Paranoja i rozdawnictwo !!! Kto daje 9 miesięczną odprawę??? Chyba Legia ma za dużo kasy !!! Gdyby to jeszcze był wyjątkowy specjalista i efekty jego pracy widoczne a tutaj totalna klapa ale 9 miesięczna odprawa. Masakra i brak słów co się dzieje. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Ben: Zagwarantował sobie w kontrakcie czas na wyskautowanie kolejnego frajera do dojenia. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Brak informacji do kiedy miał ważny kontrakt. Ile zarabiał? Kto zdecydował o tym, żeby się go pozbyć? Czy będziemy mu dalej płacić co miesiąc czy dostał wszystko w jednej transzy?

Słabe te kulisy. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.204.115 No i gdzie te kulisy? 😂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @13: xD odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.tele2.se @13: dokladnie o tym samym pomyslalem😉🤷😉 odpowiedz

ekspert - 4 godziny temu, *.180.29 Meczyki to duzo informuja. Juz informowali, ze Urbana chcemy, potem ze chcemy Berga, teraz, ze Bjelice. odpowiedz

