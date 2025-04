Na stadionach: Znów płonie blask Twej chwały

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ostatni tydzień na polskich stadionach był stosunkowo mało interesujący pod względem kibicowskim - aż cztery mecze bez kibiców gości (brak sektorów dla przyjezdnych w Zabrzu, Katowicach, Niepołomicach i Radomiu), przeciętne liczby wyjazdowe oraz opraw jak na lekarstwo.



Pod tym względem wyróżnili się fani GieKSy, a także kibice Rakowa, którzy przygotowali choreografię "Znów płonie blask Twej chwały" z pirotechniką, ale na tak niskiej trybunie oprawy raczej nie będą robiły większego wrażenia. W formie oprawy fani Górnika upamiętnili 10. rocznicę śmierci swojego kibica. Więcej opraw było w niższych klasach rozgrywkowych, gdzie prezentacje przygotowali m.in. fani Ruchu Radzionków, GKS-u Bełchatów, Lechii Tomaszów Maz., GKS-u Tychy czy Nielby Wągrowiec.









Przed nami oprócz meczów w majowy weekend ciekawy kibicowsko finał PP pomiędzy Legią i Pogonią.



Ekstraklasa:



Korona Kielce - Jagiellonia Białystok (800)

Jagiellonia przyjechała do Kielc w komplecie. Koroniarze z dobrym młynem. Wywiesili transparent "Gwałty, bieda, widmo wojny... STOP dla Rafcia i Platformy!".



Motor Lublin - Cracovia (600)

Nabity młyn Motorowców, w którym wywiesili transparent "Lubelskie poglądy bez zmiany, a na Stalówkę jeżdżą pe...ły". Cracovia w bardzo dobrej liczbie, z niezłym oflagowaniem sektora gości.



Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław (400)

Fani Śląska stawili się na stadionie w lekkim nadkomplecie - 302 os. w sektorze gości oraz dzięki uprzejmości gospodarzy, 100 os. na sektorach Rakowa. Po meczu wrocławianie przeprowadzili rozmowę motywacyjną ze swoimi piłkarzami. Raków z oprawą - podświetlaną pirotechniką folią "Znów płonie blask Twej chwały".



Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (110)

Fani Piasta w 110 osób i z jedną flagą udali się na wyjazd do Gdańska, z kolei dzień później w 80 osób wspierali swoich przyjaciół z GKS-u Jastrzębie na ich domowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec.



Zagłębie Lubin - Stal Mielec (24)

Forma kibiców Stali adekwatna do tej prezentowanej przez ich piłkarzy - najwyraźniej ekstraklasa już im się znudziła, bowiem ostatnie liczby wyjazdowe wypadają bardzo blado. W Lubinie zameldowało się ich 24, bez flag.



Radomiak Radom - Lech Poznań (-)

Komplet na trybunach w Radomiu. Radomiak wywiesił kilka transparentów - "Nie chcemy u nas Berlina, Lampedusy, Francji, dla imigrantów - zero tolerancji", "Tylko pała głosuje na tęczowego Rafała" oraz "Otwórz oczy, wyciągnij wnioski - zdrajca narodu Rafał Trzaskowski".



Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin (-)



Górnik Zabrze - Widzew Łódź (-)

Mecz bez kibiców gości, ze sporą ilością bluzgów po stronie gospodarzy. Zabrzanie wywiesili transparent "Drugiego maja roku pamiętnego zabiła policja kibica wiernego" oraz malowaną sektorówkę "Ku pamięci Dawida Dziedzica w 10. rocznicę śmierci".



GKS Katowice - Legia Warszawa (-)

Niestety, spotkanie rozegrano bez kibiców gości - klatka na Nowej Bukowej otwarta zostanie dopiero w przyszłym sezonie. Katowiczanie z nabitym młynem, w którym na wyjście piłkarzy zaprezentowali malowany transparent "Nasze miasta, w nich nasze ulice, mówi się na nas GKS Katowice!!!". Ponad nim machali flagami na kijach oraz odpalili sporo rac.



Niższe ligi:



GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec (524)

Zagłębie w Jastrzębiu stawiło się w 524 osoby, w tym BKS (20), Legia (11) oraz Slavia (1). Gospodarze wspierani przez kilkudziesięciu fanów Piasta. Odpalili kilkanaście rac.



Ruch Chorzów - Stal Rzeszów (443)

Stal Rzeszów w dobrej liczbie stawiła się na wyjazdowym meczu z Ruchem, rozegranym na Stadionie Śląskim.



Lechia Tomaszów Mazowiecki - GKS Bełchatów (165)



Puchar Polski - szczebel okręgowy:



Concordia Elbląg - Stomil Olsztyn (104)

Stomilowcy przyjechali do Elbląga wspierani przez Lechię (6), Polonię Bydgoszcz (4), ŁKS Łomża (2) i GKM Grudziądz (2).



Oprawa tygodnia: choreo GKS-u Katowice na meczu z Legią

Wyjazd tygodnia: 800 kibiców Jagiellonii w Kielcach



GKS Katowice na meczu z Legią Warszawa:











Raków Częstochowa na meczu ze Śląskiem Wrocław:













Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Lechia Gdańsk na meczu z Piastem Gliwice:





Motor Lublin na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Górnik Zabrze na meczu z Widzewem Łódź:







Korona Kielce na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Radomiak Radom na meczu z Lechem Poznań:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





GKS Jastrzębie na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z GKS-em Jastrzębie:





Ruch Chorzów na meczu ze Stalą Rzeszów:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów: