Legia Warszawa poinformowała, że o godzinie 13:30 uruchomiona zostanie sprzedaż dodatkowej puli ponad 100 biletów na mecz finałowy Pucharu Polski. Są to głównie bilety w 1 kategorii cenowej, które nie zostały wykorzystane przez sponsorów i partnerów klubu. Możliwość zakupu biletów mają kibice, którzy wspierali Legię w tym sezonie i chodzili na mecze domowe.

hh - 1 godzinę temu, *.net.pl kiedy odbiór??? odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.194.12 do redakcji: wiadomo kiedy będzie możliwy odbiór biletów? odpowiedz

tomaszekm - 1 godzinę temu, *.aster.pl za dobrych czasów kupiło sie bilet w sport barze a teraz wszystko przez inetrnet , kombinowanie subssykpcje i inne wynalazki odpowiedz

Kamil M - 1 godzinę temu, *.99.208 Co z odbiorem biletów i koszulek na finał PP? Wszystkie legijne serwisy nie poddają żadnej informacji. Żeby się nie okazało, że wszystko wydarzy się w trzy ostatnie dni kwietnia... odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Jeden bilet na sektor D11 ustrzeliłem 😁 Do zobaczenia na Narodowym 2 maja! 💥🏆 odpowiedz

elo - 1 godzinę temu, *.203.140 a kiedy jakieś info o odbiorze zakupionych biletów? Ktoś coś wie? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Ktoś widział te bilety? Wszystkie miejsca na planie zajęte odpowiedz

Zal - 1 godzinę temu, *.4.147 Szkoda że tych za bramka nie wrzucili... Poszły bokiem..😡😡😡 odpowiedz

A tam - 1 godzinę temu, *.79.249 @Zal: pewnie sklw dla siebie brała wszystkie zwroty odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Już po biletach... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.177.44 Aha, czyli boczkiem szły bilety. Kolejni równi i równiejsi. odpowiedz

Wąż - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Krzeszczu: Całą Legia zawsze razem 😀 odpowiedz

soko - 1 godzinę temu, *.19.19 @Krzeszczu: logicznym jest , że sponsorzy mają zagwarantowane określoną liczbę biletów . Podobnie było na meczu z Chelsea. Wałkiem było to , że nie wszyscy którzy mieli ponad 80 procent obecności w tym sezonie kupili bilety . odpowiedz

L - 42 minuty temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: jakim boczkiem? Umiesz czytac? Zwroty z biletow dla sponsorow. odpowiedz

