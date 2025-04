Kapustka nie zagra do końca sezonu

"Informujemy, że Bartek niestety nie pomoże już drużynie na boisku w sezonie 2024/25 i dołączy do niej w późniejszym terminie. Życzymy mu zdrowia i wytrwałości" - poinformowała Legia.

13 - 2 godziny temu, *.161.184 A mówiłem jedz galaretę i rób przysiady na ciężko... To nie... odpowiedz

LLL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niestety ale to jest już potencjalny kaleką a sport to zdrowie,,,,utracone. odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Szkoda chłopaka ale zdrowie a właściwie jego brak nie pozwoliło mu osiągnąć pełni potencjału.

Boje się że z tego już nic nie będzie obym się mylił. Znowu poważna kontuzja z niczego. odpowiedz

Biała si - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To wracaj do zdrowia chłopie ,💪 odpowiedz

Hehe - 4 godziny temu, *.orange.pl A kto jest tym końem sezonu?🤔😁 odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Oby te zachowawcze leczenie było skuteczne i nie potrzebna była kolejna operacja,bo to może być koniec kariery.Zdrowia Bartosz i szybkiego powrotu na boisko💪 odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.piekary.net i elegancja francja myk myk myyk 🙂 odpowiedz

z czego się śmieje śliski korposzczur - 5 godzin temu, *.vodafone-ip.de z własnej głupoty? odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl kontuzjogenny mocno, wątłej budowy, ja tam bym sie go pozbył. odpowiedz

Januszek - 5 godzin temu, *.chello.pl 😂 Wakacje🤣 odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.177.35 Mamy Augustyniaka. odpowiedz

