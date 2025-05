31. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia znów traci punkty

Komentarze (10)

Xzibit - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl W Poznaniu demolka .😐 odpowiedz

Wolfik - 04.05.2025 / 21:50, *.ghnet.pl Parę rzeczy ta kolejka wyjaśniła moim zdaniem:

-Jagiellonia remisem z Górnikiem wypisała się z walki o MP a zarazem musi się sprężyć by nie przewalić podium;

-Wygrana Legii z Lechem oraz porażka (lub remis) Rakowa w meczu z Jagą będzie oznaczać, że MP pojedzie pod Jasną Górę;

-Mielec i Niepołomice mają już tylko matematyczne szanse na pozostanie w lidze;

-Podobnie Śląsk, który w przeciwieństwie do Lubina czy Lechii ma na swoim rozkładzie rywali walczących "o coś";

-Przy "odrobinie" szczęścia i odpowiednim podejściu szanse Legii na zajęcie 3-go miejsca są w miarę realne 🙂. odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl @Wolfik: No i popatrz z perspektywy osiągnięć w tym sezonie, kto wypada lepiej: nielubiany Feio, czy nadzieja polskiej trenerki - Siemieniec. Trochę zerkałem wczoraj na Jagiellonię. Górnik bezbarwny, bez środka pola, tylko piłka na skrzydło i indywidualne rajdy bez większych szans powodzenia. Jagiellonia piłki na ścianę do napastnika i rozgrywanie do boku, próba zamknięcia rywala i masa wstrzeliwanych piłek w pole karne. Bez powodzenia, bo dużo pecha. Grali mniej więcej tak, jak gra Legia, kiedy nie dowozi - z tą różnicą, że odpowiedzialność za wyprowadzenie we wczesnej fazie akcji bardziej spoczywała na napastniku niż pomocnikach jak w Legii. Zmierzam do tego, że jednego z trenerów się wychwala, a o drugim mówi, że nie daje rady, a Ekstraklasa ostatecznie to weryfikuje i zmusza obu do grania tego samego, co przynosi podobny skutek. Nikt prochu nie wymyśli i gra się jak przeciwnik pozwala. Im jesteś lepszy, tym masz trudniej. Dlatego jeśli mamy szukać trenera za Feio to albo Żewłakow musi widzieć idealnego kandydata, albo zmiana nie ma żadnego sensu, bo nowy trener zmierzy się z tą samą ścianą, którą jak widać trudno zburzyć. A najlepszy w jej burzeniu jest Raków Częstochowa, który ma taktykę typowo skrojoną pod męczenie buły w Ekstraklasie i po którego meczach jedyną słuszną rzeczą jest kąpiel oczu. Nie chciałbym, żeby Legia zaczęła grać jak Raków, bo to dopiero byłby krok w tył. Coś jak mistrzostwo Realu za Capello, kiedy ten został zwolniony, bo przepychał mecze autobusem. A drużyna Feio potrafi grać skuteczne i widowiskowe mecze, jednak w ten sposób trudno o sukces w Ekstraklasie. Ale też nie jest to regułą, że się nie da. Z każdym dniem, jak się nad tym zastanawiam, coraz bardziej myślę, że trener powinien dostać szansę w nowym sezonie. Tylko coś mi się zdaje, że ostatnio na konferencjach to on nie tylko czarował, ale rzeczywiście być może będzie rozdawał karty, bo jakieś ciekawe zainteresowanie manager mu wygenerował. odpowiedz

Jano - 12 godzin temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Ale właśnie to przemawia przeciw Feio, bo w tej kartoflanej lidze zajmuje 5 miejsce i to się raczej nie zmieni! Wyścig ślimaków po MP a my i tak jesteśmy daleko z tyłu! PP na osłodę i URATOWANIE sezonu! Nie tak powinna grać Legia! odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 godzin temu, *.orange.pl @Jano: W Ekstraklasie nikt nie będzie odskakiwał jak kiedyś, bo liga jest wyrównana bardziej niż kiedykolwiek. Nie ma w Europie silniejszej ligi od naszej, która byłaby bardziej wyrównana. Rozumiem, że rozpatrujesz argumenty przeciw Feio na podstawie wyniku w Ekstraklasie. Tu wszyscy kibice są zgodni, że jest on słaby. W Europie i PP wszyscy są zadowoleni. Jeśli chodzi o poziom i rozwój... tu zdania są podzielone. Moim zdaniem trenera nie powinno się rozliczać tylko za wynik, ale spojrzeć na Legię całościowo. I tak jak wspomniałem, coraz bardziej skłaniam się ku temu, że przyszły sezon z Feio nie musiałby być stracony, bo ta drużyna pokazała, że potrafi wygrać z każdym i grać efektowny futbol, choć w Ekstraklasie nie dowiozła. Mimo słabego wyniku w lidze są przesłanki za tym, że ten projekt może zmierzać w dobrym kierunku i być może nie warto tego burzyć. Szczególnie, że zmiana nie będzie gwarancją sukcesu, a nową niewiadomą. Wiele wskazuje na to, że Legia będzie lepiej zarządzania w najbliższym czasie niż w ubiegłych latach dzięki zmianom dyrektorskim. I być może to jest brakujący element do sukcesu w lidze. W każdym razie, na pewno pomoże to trenerowi w nowym sezonie, niezależnie od tego czy będzie nim Feio. odpowiedz

łowca talentów - 10 godzin temu, *.com.pl @Mateusz z Gór:

Ja najbardziej obawiam się, że w przypadku zainstalowania nowego trenera, znowu będziemy słuchać biadolenia o "całkowicie nowym projekcie", który wymaga czasu na wdrożenie. Nawet trener z CV pokroju Guusa Hiddinka czy też Louisa van Gaala miałby problem, żeby poskładać tę zbieraninę w drużynę do skutecznej walki na trzech frontach. Jedno trzeba przyznać Feio: facet uczy się stosunkowo szybko. Zmienił ustawienie obrony i ogarnął środek pola pod nieobecność Kapustki. A że nie zawsze wychodzi? Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Co może irytować, to jakaś masochistyczna pokusa do grania w pierwszym składzie kolesiem w... pampersie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 9 godzin temu, *.orange.pl @łowca talentów: Z jednej strony uczy się szybko, z drugiej na błędach. Postawienie na trio Elitim + Goncalves + Oyedele wyniknęło z przypadku, czyli kontuzji Kapustki. Brakuje mi u niego trochę tego przewidywania. Np. skoro on jest najbliżej zespołu to dlaczego ani razu nie wpadł wcześniej na to, żeby zagrać nimi w środku, a Kapustkę ustawić jako schodzącego napastnika z boku? To samo pierwszy mecz Chelsea: gdyby przewidział, żeby zagrać odważnie zamiast wyciągnąć wnioski, że granie defensywne było błędem to bilibyśmy się o awans w Anglii. No, ale wyciąganie wniosków też jest oczywiście na plus - dzięki temu z każdym meczem jest lepszy. odpowiedz

Egon - 9 godzin temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Jagiellonia jest już od dłuższego czasu konkretnie spuchnięta, tymczasem my zdołaliśmy w dobrym stylu obskoczyć Puchar Polski.



Jeszcze niedawno niektórzy zachwycali się Jagiellonią mówiac, że, w odróżnieniu od nas, radzi sobie doskonale w pucharach i w lidze, tymczasem już za chwilę przed Jagiellonię może wskoczyc Pogoń.

On nas nie mówie, bo czekają nas wyjątkowo trudne mecze, ale mała szansa na poprawienie miejsca w tabeli jeszcze jest. odpowiedz

B - 04.05.2025 / 19:00, *.co.uk Lechia - albo brak długów i gwarancja finansowa z banku albo pierwsza liga.

Koniec z oszustwami. odpowiedz

Statystyk - 04.05.2025 / 14:44, *.centertel.pl Radomiak właśnie zapewnił sobie ekstraklasę na przyszły sezon. Gratulacje! odpowiedz

