Trwa 31. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia znów traci punkty

Wolfik - 26 minut temu, *.ghnet.pl Parę rzeczy ta kolejka wyjaśniła moim zdaniem:

-Jagiellonia remisem z Górnikiem wypisała się z walki o MP a zarazem musi się sprężyć by nie przewalić podium;

-Wygrana Legii z Lechem oraz porażka (lub remis) Rakowa w meczu z Jagą będzie oznaczać, że MP pojedzie pod Jasną Górę;

-Mielec i Niepołomice mają już tylko matematyczne szanse na pozostanie w lidze;

-Podobnie Śląsk, który w przeciwieństwie do Lubina czy Lechii ma na swoim rozkładzie rywali walczących "o coś";

-Przy "odrobinie" szczęścia i odpowiednim podejściu szanse Legii na zajęcie 3-go miejsca są w miarę realne 🙂. odpowiedz

B - 3 godziny temu, *.co.uk Lechia - albo brak długów i gwarancja finansowa z banku albo pierwsza liga.

Koniec z oszustwami. odpowiedz

Statystyk - 7 godzin temu, *.centertel.pl Radomiak właśnie zapewnił sobie ekstraklasę na przyszły sezon. Gratulacje! odpowiedz

