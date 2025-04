Zapowiedź meczu

Po śląskiego hat-tricka

Piątek, 25 kwietnia 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Po blisko 21 latach Legia wraca na stadion GKS-u Katowice. Ostatni raz obydwie drużyny spotkały w Katowicach w listopadzie 2004 roku, kiedy gości wygrali pewnie 3-0. W sobotni wieczór gospodarze będą liczyli na lepszy rezultat, ponieważ już od sześciu kolejek są u siebie niepokonani. Legioniści z kolei mają dobre wspomnienia z ostatnich wizyt na Śląsku. W kwietniu ograli zarówno Górnika w Zabrzu jak i Ruch w Chorzowie.



Warto walczyć do końca



W ostatniej ligowej kolejce Legii dopisało sporo szczęścia. Kilka dni temu na Łazienkowskiej gospodarze podejmowali jednego z kandydatów do spadku, czyli Lechię Gdańsk. Z pozoru wydawać by się mogło, że dla legionistów będzie to łatwa przeprawa. Lechiści w tym sezonie spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, a z kolei gracze Goncalo Feio byli uskrzydleni po zwycięstwie na Stamford Bridge z Chelsea. Ostatecznie rzeczywistość mocno zweryfikowała "Wojskowych", przez co o trzy punkty musieli oni bić się dosłownie do samego końca. Finalnie zwycięstwo w doliczonym czasie gry zapewnił swojej ekipie Jan Ziółkowski. Starcie było bardzo wyrównane. Swój zespół ratował zarówno Kacper Tobiasz jak i bramkarz rywali, który m.in. obronił rzut karny strzelany przez Ilję Szkurina. Białorusin jak na razie jest sporym rozczarowaniem, chociaż stale towarzyszy mu również brak piłkarskiego szczęścia. Ostatnio miał świetną szansę, aby wreszcie wpisać się na listę strzelców przed własną publicznością... Niestety, będzie musiał na to jeszcze poczekać.



Koniec dla Kapustki, powroty nieobecnych



W najbliższej kolejce oraz w następnych meczach Legia będzie musiała radzić sobie bez Bartosza Kapustki. Kontuzja pomocnika okazała się na tyle poważna, że wyeliminowała go z gry do końca sezonu, o czym klub oficjalnie poinformował w czwartek. Ostatnimi czasy z urazami zmagali się ponadto Paweł Wszołek, Marc Gual czy Juergen Elitim. Wszyscy brali niedawno udział w treningach, więc istnieje spora szansa, że będą gotowi do gry już w najbliższą sobotę, chociaż niekoniecznie w pełnym wymiarze czasowym. Brak Elitima i Wszołka szczególnie widoczny był w starciu z Lechią. Zastępujący tego drugiego Patryk Kun oraz przesunięty z konieczności bliżej środka pola Ryoya Morishita nie dali drużynie aż tak wiele.



Nie taka Ekstraklasa straszna?



GKS Katowice ma w tym sezonie status beniaminka, ale kiedy spojrzymy na ligową tabelę, to kompletnie tego nie uświadczymy. Klub z Katowic plasuje się bowiem w górnej połowie tabeli, a jego ostatnie wyniki mogą napawać kibiców tego klubu sporym optymizmem. Na nieszczęście dla Legii, GKS prezentuje ostatnio wyjątkowo wysoką formę na własnym stadionie. U siebie nie przegrał już od sześciu kolejek, a w sumie może pochwalić się jak na razie serię trzech wygranych spotkań z rzędu, pokonując kolejno Zagłębie Lubin, Górnika Zabrze czy Puszczę Niepołomice.



Ponadto w tym sezonie GKS zdołał w Katowicach ograć m.in. Pogoń Szczecin czy Jagiellonię Białystok i chociaż miało to miejsce na początku obecnych rozgrywek, to na pewno może potwierdzać, że u siebie najbliższy rywal Legii jest wyjątkowo niebezpieczny. Warto dodać, że w obecnych rozgrywkach GKS zanotował tylko trzy domowe przegrane (Raków, Korona, Radomiak), co jest jednym z lepszych wyników w lidze. Lepszymi statystykami może pochwalić się jedynie czołówka, czyli Lech, Jagiellonia i Pogoń.



Tabela ostatnich pięciu meczów u siebie



Poz. Drużyna M W R P Bramki +/- Pkt Forma 1. GKS Katowice 5 4 1 0 7:2 +5 13 W–W–W–D–W 2. Pogoń Szczecin 5 4 0 1 13:5 +8 12 W–W–W–L–W 3. Lech Poznań 5 4 0 1 10:4 +6 12 W–W–W–W–L 4. Raków Częstochowa 5 4 0 1 10:6 +4 12 W–W–W–W–L 5. Korona Kielce 5 4 0 1 8:5 +3 12 W–L–W–W–W





Mocno osłabiony GKS



Najskuteczniejszym strzelcem GKS-u w tym sezonie jest Sebastian Bergier, który przeżywa obecnie swój dotychczas jeden z lepszych okresów w karierze. Napastnik strzelił dziewięć goli w 24 rozegranych meczach, a więc ma na koncie tyle samo trafień w lidze, co najskuteczniejszy legionista - Bartosz Kapustka. Dla 25-latka transfer do GKS-u w 2022 roku był poniekąd wybawieniem. Wcześniej Bergier kompletnie nie zaistniał w Śląsku Wrocław, którego barwy bronił przez okres 3,5 sezonu, w czasie którego ani razu nie strzelił gola na poziomie Ekstraklasy.



W pierwszej lidze szybko stał się jednym z najskuteczniejszych piłkarzy. W poprzednim sezonie w sumie zdobył 13 bramek. To właśnie na nim w dużej mierze spoczywa teraz ciężar strzelania goli. W sobotę GKS będzie musiał poradzić sobie jednak bez swojego najlepszego strzelca. Bergier w ostatniej kolejce zobaczył czwartą żółtą kartę w tym sezonie, co zmusiło go do pauzy w jednej kolejce. Okazuje się również, że nie tak łatwo będzie znaleźć za niego zastępstwo.



- Zabraknie z nami Sebastiana Bergiera i chciałoby się go zastąpić Adamem Zrelakiem, ale niestety. W ostatnich dwóch jednostkach treningowych brał większy udział, ale dopiero przed końcem miesiąca nastąpi koniec jego leczenia. Jest więc szansa, że w tym sezonie zobaczymy go jeszcze na murawie, ale w meczu z Legią jest to wykluczone - powiedział na konferencji przedmeczowej trener GKS-u Rafał Górak.



Legia niepokonana od blisko ćwierć wieku



Legia nie zwykła przegrywać z GKS-em. Na ten moment legioniści mogą pochwalić się serię dziewięciu nieprzegranych meczów z rzędu ze śląskim klubem. Ostatni raz, kiedy klub z Katowic, okazał się lepszy miał miejsce 9 maja 2001 roku. Wówczas na Łazienkowskiej górą byli przyjezdni, wygrywając 2-0. Od tamtej pory osiem razy górą był klub ze stolicy i raz był remis. W tym sezonie Legia zmierzyła się z GKS-em w październiku 2024 roku. Na Łazienkowskiej gospodarze nie pozostawili złudzeń beniaminkowi, pokonując go aż 4-1. Gole wtedy strzelili Steve Kapuadi, Kacper Chodyna, Arkadiusz Jędrych (samobój) oraz Rafał Augustyniak.



Więcej informacji o GKS-ie, a także jego historycznych meczach z Legią przeczytacie tutaj



Ostatnia przegrana w Katowicach:









Gdzie obejrzeć?



Mecz 30. kolejki Ekstraklasy GKS Katowice - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia o godz. 20:15. Transmisję będzie można zobaczyć w Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



