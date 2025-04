Wypożyczeni: Alfarela nadal strzela

+ dodaj komentarz

4 godziny temu

@Egon: Początkowo myślałem, że to wypożyczenie jest bez sensu, bo trafił do defensywnej drużyny. Jak widać w takiej grze zaczął odnajdować się bardzo dobrze ostatnio, jednak wydaje mi się, że może to nie mieć przełożenia na jego dopasowanie do Legii. W tym ostatnim meczu to była typowa gra pod kontratak - mało kontaktów z piłką, ale kilka sytuacji strzeleckich. No, ale w Warszawie zawodził również w takich sytuacjach, bo Feio często go wpuszczał na drugie połowy w spotkaniach, gdzie było sporo miejsca na boisku. Jeżeli wróci i zostanie w Legii to będzie to raczej zawodnik zadaniowy właśnie pod kontrataki, a nie do gry na co dzień. Taki gracz też może się przydać jako joker, ale nie w każdym meczu będzie okazja by wykorzystać tego typu walory.

