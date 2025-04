Brazylijskie media informują, że Legia Warszawa zdecydowała się na wykupienie Luquinhasa z Fortalezy. Ma to pozwolić na zwrot większości kosztów poniesionych przy pozyskaniu piłkarza z New York Red Bulls (1,5 mln dolarów).

meter - 10 minut temu, *.virtuaoperator.pl Ta "replika" Luqiego z 1 kontraktu niech sobie wraca skąd przyszedł.Dla mnie nijaki,bez wyrazu i szybkości a fizycznie to baletnica.. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Plotka bez konkretu. Krzyżyk stawiany przez niektórych na Żewłakowie, bo jakaś gazeta coś napisała. Tyle to warte co nic. Może go wezmą, a może nie, decyzji na pewno nie będzie przed finałem PP. I nawet jeśli Legia ostatecznie się na niego zdecyduje to dostanie go dużo taniej niż kwoty jakie tu padają. odpowiedz

Miodulski musi odejść - 1 godzinę temu, *.239.44 Mogli brać tego kocura Puttasa a kupili ogóra z wąsem Szkuryna, a teraz wykupują nic nie wnoszącego i bezperspetywicznego Liqwiniasa. Cyrk na kółkach. odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ja jestem na tak. Jakby Kapustkę tak okopywali jak jego to już by na wózku jeździł. Walczak z niezłą techniką, na obecną Legie jeden z najlepszych ! odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ok, ale nie za te 'piniendze'. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 2 godziny temu, *.telefonica.de Korporacyjnych biedaków mioduskiego stać tylko na takie coś jak lukiCienias odpowiedz

łowca talentów - 2 godziny temu, *.com.pl Obecnie nawet nie jest połową Luquinhasa sprzed wyjazdu do USA.

Ciekawe ile Korona chciałaby za tego lewoskrzydłowego? Fornalczyk się zwie, o ile dobrze pamiętam. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @łowca talentów: zdecydowanie tak! Lepiej dołożyć do Fornalczyka.Po pierwsze Polak,po drugie dopiero wchodzi w swój prime,po trzecie sprzedażowy chłopak i może się pokazać w pucharach.Stop Luqiniasom i tym podobnym.👏 odpowiedz

qemp - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Akurat Luquinhas się przyda i taki transfer jest w pełni wytłumaczalny. Gorzej jak się chce przyoszczędzić 500 tysięcy euro na zawodnika o wysokiej jakości i kupuje się Bichakchyanów i Shkurinów, którzy zagrali jedną dobrą rundę, a potem trzeba szukać kogoś w ich miejsce i powtarza się ten sam błąd. odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.97.65 @qemp: co więcej - Szkurin i Pitas byli w tej samej cenie, trener zdecydował. odpowiedz

InPost - 4 godziny temu, *.chello.pl Czy naprawdę za 1 milion € nie ma kogoś kto umie kopać piłkę a nie swoje czoło? Skoro nie potrafią wyszukać kogoś lepszego w tej cenie to mieliby problem ze znalezieniem piasku na Saharze. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @InPost: jakgo wykupią go,to zwątpię w Żewłaka. Luqi nic nie daje w grze.Ostatnio parę farfocli strzelił dostawiając nogę lub próbując wrzucić piłkę trafił chłopa w głowę(Janicki). Ja oceniam,że to jest taki strach,oddać Luqiego a następny może się nie sprawdzi,a ten jest jaki jest. No niee! Tak nie można działać! Luqi nie jest lepszy od Urbańskiego, więc lepiej dać szansę młodemu.Jak już, to dołożyć trochę kasy i kupić Bamidele z Vojvodiny. Albo jak nie chcą moich podpowiedzi to niech wezmą tego Ewerona z Banika co chcieli,ale była narracja że odchodzi za 3 mln e i nas nie stać,a w końcu nigdzie nie poszedł i za max 1.5 mln e by go puścili do nas. Myśleć trochę baniakami,a nie znowu przedłużać bezproduktywnych ludzi.Szkoda bańki e. odpowiedz

Stary kibic - 1 godzinę temu, *.mgk.pl @Znawca: no to powines zarezykowac i kupictych grajków a co to dla ciebie parę baniek papieru, najłatwiej jest wydawać nie swoją kasę, a Lukinas coś tam granie jest gorszy od Kapustki,a Urbański musi się ogrywać w lżejszych meczach. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.13.201 Dobra decyzja! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.tele2.se Po jaki *uj?

A nie, zaraz, moment…:

Biczahcian

Vinaviagre

Kovacevic

Pyza

Madre inwestycje i transfery made by Fury Friz - Faja and spóla. 🤮👎🤮 odpowiedz

