Dobrzy Ludzie odnowili korytarz i kolejne sale w CZD

Sobota, 26 kwietnia 2025 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ile dni i godzin Dobrzy Ludzie spędzili na odnawianiu Centrum Zdrowia Dziecka, nikt nie byłby w stanie zliczyć. Legioniści odwiedzają CZD regularnie i nie inaczej było tuż po świętach Wielkanocnych, kiedy to fani z Łazienkowskiej podjęli się niełatwej pracy, tj. malowania kasetonowego sufitu na korytarzu.









"Mamy nadzieję, że nie będziecie się nigdy musieli przekonywać osobiście i uwierzycie nam na słowo, że chociaż z pozoru niewiele się zmienia, to efekt jest. Ponadto zostały przygotowane ściany do odświeżenia w kolejnych salach, bo jak nie my, to kto" - relacjonują Dobrzy Ludzie.