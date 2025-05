2-4.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 2 maja 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek, 2 maja o 16:00 na stadionie Narodowym w Warszawie, piłkarze Legii zmierzą się w finale Pucharu Polski z Pogonią. Dzień później o 20:30 w hali na Bemowie, koszykarska Legia zagra ostatni domowy mecz sezonu zasadniczego - ze Śląskiem Wrocław. Transmisja w Polsacie Sport 2, bilety do kupienia TUTAJ.



Juniorzy koszykarskiej Legii, od piątku do niedzieli rywalizować będą we wrocławskiej Kosynierce o awans do najlepszej ósemki w Polsce w kat. U-17. Transmisje wszystkich meczów legionistów na Youtube.



Zawodnicy Legii wezmą udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w squasha, które odbędą się we Wrocławiu - w biało-czerwonych barwach walczyć będą Sofija Zrażewska, Jakub Pytlowany oraz Jan Samborski.



Rozkład jazdy:

02.05 g. 16:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa [stadion Narodowy]

02.05 g. 20:00 FC Den Haag - SC Cambuur

03.05 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Świt Szczecin

03.05 g. 20:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

04.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [LTC 8]

04.05 g. 12:00 Zagłębie II Lubin - Olimpia Elbląg

04.05 g. 12:15 Piast Gliwice - Radomiak Radom



Turniej półfinałowy MP U-17 w kosza [Wrocław, Kosynierka]:

02.05 g. 16:00 AMW Arka Gdynia - Profbud Legia Warszawa

03.05 g. 14:00 MMKS Rybnik - Profbud Legia Warszawa

04.05 g. 12:30 Profbud Legia Warszawa - Śląsk Wrocław



Młodzież:

02.05 g. 10:30 Legia U17 - AKS SMS Łódź 08 [LTC 5]

04.05 g. 18:00 Legia Ladies LSS U16 - Włókniarz Białystok 09 [CLJ U16 kobiet][LTC]