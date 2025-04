Odbiór biletów na finał Pucharu Polski

Komentarze (11)

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.play.pl Czy będzie możliwość zamiany koszulki rozmiarem przy odbiorze biletów? odpowiedz

L - 13 minut temu, *.play-internet.pl @Tylko Legia: ja się chce zamienić xl na l odpowiedz

myślcie - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Jeżeli cały sektor jest wyprzedany przez Legie to chyba każdy myślący człowiek wie jak wyglądał przydział biletów skoro każdy ma losowe, to jaki jest problem w dogadaniu się tam między sobą na miejscu? odpowiedz

ARNO(L)D - 2 godziny temu, *.32.77 KUPIŁEM 4 BILETY OD KLUBU I MAMY 4 ROZNE MIEJSCA. CO TO MA BYC ? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @ARNO(L)D: nie kupiles od klubu tylko od pzpn za posrednictwem klubu. PZPN, jak zawsze, rodem ze sredniowiecza, najpierw sprzedaje bilety a potem je drukuje z danymi i losowymi miejscami. Przeciez siadasz sobie gdzie chcesz. odpowiedz

Luq - 1 godzinę temu, *.134.207 @ARNO(L)D: odpowiedz

Co za głąb - 28 minut temu, *.plus.pl @ARNO(L)D: byłeś kiedyś na Żylecie ? odpowiedz

Do Redakcji - 2 godziny temu, *.99.152 Jak widać w systemie biletowym Legii osoby które zakupiły kilka biletów na sektor neutralny (G20) mają przydzielane kompletnie różne miejsca (piszą o tym już wiecej osób). Wiadomo że na sektorach za bramką nie ma to żadnego znaczenia, ale akurat na tym sektorze będzie sporo osób np z dzieciakami - czy rzeczywiście 3 latek ma siedzieć sam 10 rzędów od rodzica? Prośbą może o jakieś wyjaśnienie tematu na linii klub/pzpn. Wisienka na torcie tej skandalicznej dystrybucji biletów przez pzpn. odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.play.pl @Do Redakcji:

nikt nie będzie sprawdzał czy siedzisz/stoisz na swoim miejscu. odpowiedz

PL - 39 minut temu, *.ghnet.pl @Kamień: no neutralach to akruat beda pikniki szukach "swoich" miejsc👀 odpowiedz

ekspert - 31 minut temu, *.ghnet.pl @Do Redakcji: jaki neutralny? Skoro Legia sprzedaje na niego bilety to nie jest on neutralny. odpowiedz

