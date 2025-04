Nieznani Sprawcy: Przemarsz na Narodowy

Wszyscy widzimy się na pochodzie, który tradycyjnie ruszy spod stadionu Legii. Niezależnie od tego, na którą trybunę macie bilety, gdzie je kupowaliście itp., wszyscy razem idziemy na Narodowy! Zbiórka o 12:00 na Ł3. Pamiętajcie, że najpierw na stadion wchodzi oprawa! Aby wszystko wyszło jak należy i aby nasza wspólna robota miała sens, TRYBUNA MUSI BYĆ PEŁNA 45 MINUT PRZED MECZEM! Pamiętajcie też, że wszyscy na mecz idziemy w okolicznościowych koszulkach, które są do kupienia w sklepie Żyleta. Pamiętajcie, że tego dnia mamy godnie reprezentować Legię, dlatego piwko wypijcie po meczu.

Kibic Antoni piwosz od 47 lat - 1 godzinę temu, *.217.64 Wymarsz 4 godziny przed meczem? Bez piwerka? To ja podziękuję. Mocą uświęconej tradycji kilka piwerek + cytrynóweczka dla zdrowotnosci w Barze Kawowym Piotruś na Nowym Świecie, a potem spacerkiem na Narodowy godzinę przed meczem. Akurat zapowiadają ładną pogodę. odpowiedz

Bidon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Myślałem że WOSP gra raz do roku ale jak widać NS ich przebija😁 odpowiedz

Jeszcze Polska nie zginęła. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja bez biletu ale też się wybieram, może los będzie sprzyjał i uda się załatwić wejście.



A wynik meczu w finale jest zależny od miejsca Pogoni w Ekstraklasie, chyba poszedł układ że obie drużyny mają grać w pucharach. odpowiedz

Szprota - 1 godzinę temu, *.96.73 @Jeszcze Polska nie zginęła.: wjeżdżaj z bramo albo przez dziurę w płocie jak na starej Ł3! odpowiedz

Antoni Szymczak - 2 godziny temu, *.216.33 A mogę być w okolicznościowej koszulce ze sklepu oficjalnego Legia czy wyłacznie ze sklepu Zyleta? odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.play.pl @Antoni Szymczak: to jest identyczna koszulka. odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Antoni Szymczak: Ja kupuję gadżety tylko w oficjalnym sklepie. A na stadion trafię sam. odpowiedz

Bulużulu - 2 godziny temu, *.178.0 Wszystko ok ale z tym piwkiem nie. Idę po 2, max 3. odpowiedz

